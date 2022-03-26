أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إبطال فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) مفعول لغم قديم عُثر عليه في مضيق البوسفور بإسطنبول.

وفي تصريح للأناضول أوضح أقار أن الفرق انتقلت إلى الموقع على وجه السرعة بعد أن رصدت سفينة تجارية جسماً يشبه لغماً قبالة سواحل مضيق البوسفور خلال ساعات الصباح.

وأضاف أن الفرق تأكدت أن الجسم المشبوه هو لغم قديم وعقب ذلك أبطلت مفعوله.

وأشار إلى تواصلهم مع السلطات الروسية والأوكرانية بخصوص الموضوع موضحاً أن التنسيق بينهم مستمر.

وأضاف أقار أنه جرى اتخاذ التنسيق اللازم مع عناصر القوات البحرية وخفر السواحل والمؤسسات والمنظمات الأخرى ذات الصلة من أجل ضمان استمرار آمن للملاحة البحرية.

واختتم بالقول: "جرى اتخاذ التدابير اللازمة. حركة المرور البحري مستمرة بأمان. قواتنا البحرية تواصل عملها بحذر".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً التقطه أحد المواطنين يُظهر الجسم المشبوه.

وشوهدت مروحية فوق المضيق تتابع أعمال البحث من الجو بالإضافة إلى زوارق تتبع الأمن التركي.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، في بيان، عن فتح مضيق البوسفور أمام ملاحة السفن في كلا الاتجاهين، بعد ساعات من تعليقها لأسباب أمنية.