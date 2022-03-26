سياسة
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شاهد | أول ظهور علني لوزير دفاع روسيا بعد غياب استمر أسبوعين
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر وزير الدفاع سيرغير شويغو مترئساً اجتماعاً لبحث ميزانية الوزارة بعد غياب استمر أسبوعين. وكانت وسائل إعلام نشرت تكهّنات بشأن امتناع شويغو عن الظهور العلني سعى الكرملين جاهداً إلى دحضها.
شاهد | أول ظهور علني لوزير دفاع روسيا بعد غياب استمر أسبوعين
وزارة الدفاع الروسية تنشر تسجيلاً يظهر شويغو مترئسا اجتماعاً لبحث الميزانية الدفاعية / EFE
26 مارس 2022

ترأس وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعاً للبحث في الميزانية العسكرية، في أول ظهور علني له منذ أسبوعين، وفق مشاهد بُثّت السبت، بعد غياب أدى إلى تكهّنات نشرت بشأنه أثارتها وسائل إعلام سعى الكرملين جاهداً إلى دحضها.

ونشرت وزارة الدفاع السبت تسجيل فيديو يظهر فيه شويغو مترئساً اجتماعاً مخصصاً للبحث في الميزانية الدفاعية لروسيا.

والمشاهد غير مرفقة بأي تأريخ، إلا أن الوزارة أشارت إلى اجتماع أجراه شويغو مع وزير المالية، أفادت وكالات روسية بأنه عُقد الجمعة في 25 مارس/آذار.

وفي الفيديو يؤكد الوزير أن طلبيات الأسلحة والتموين تجري وفق ما هو مقرر "على الرغم من الصعوبات التي نواجهها حالياً" من جراء العقوبات الدولية المفروضة رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

والخميس أشار الكرملين إلى محادثات جرت بين وزير الدفاع والرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة صدور تقرير "حول سير العملية العسكرية الخاصة" خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، داحضاً التساؤلات التي أثارها غياب الوزير المطوّل عن الساحة في خضم نزاع مسلّح تخوضه بلاده.

وكان الكرملين قد نفى أيضاً صحة تكّهنات حول الوضع الصحي للوزير، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "وزير الدفاع لديه حالياً انشغالات كثيرة"، مضيفاً "لا وقت حالياً للأنشطة الإعلامية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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