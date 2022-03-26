سياسة
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وزير خارجية مصر يشارك بقمة سداسية في إسرائيل الاثنين.. تعرَّف التفاصيل
أعلنت إسرائيل أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيشارك في قمة سياسية تنعقد في إسرائيل يوم الاثنين، تُعدّ الأولى من نوعها وتضم نظرائه من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل.
وزير خارجية مصر يشارك بقمة سداسية في إسرائيل الاثنين.. تعرَّف التفاصيل
وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي وزير الخارجية المصري بالقاهرة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2021 - أرشيفية / AFP
26 مارس 2022

قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيصل إلى إسرائيل الأحد للمشاركة في قمة سياسية، الاثنين، هي الأولى من نوعها تضم نظراءه من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية المصرية على ما أوردته قناة "كان"، فيما لم تصدر الوزارة أي بيان رسمي حتى الساعة 11:40 ت.غ.

وأضافت القناة أن شكري سيقضي الليل في إسرائيل في أحد الفنادق مع وزراء الخارجية الضيوف، على أن يشارك في القمة السداسية يوم الاثنين.

وأشارت القناة إلى أن هناك محادثات متقدمة مع الأردن بخصوص انضمام وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى القمة.

ومن المتوقع أن يكون الصفدي في رام الله يوم الاثنين، للقاء قيادات فلسطينية، لذا فمن غير الواضح ما إذا كان سينضم إلى القمة في إسرائيل من عدمه، حسب المصدر ذاته.

ونقلت "كان" عن الرئيس السابق للشعبة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، قوله إن القمة المرتقبة هي "دليل آخر على تحالف جرى تشكيله في الشرق الأوسط".

ومضى بقوله: "الأعداء المشتركون، إيران من جهة والإرهاب الإسلامي السني من جهة أخرى، أوجدوا واقعاً خاصاً جداً للتقارب بيننا وبين العرب"، حسب تعبيره.

ومن غير المعروف جدول أعمال القمة السداسية تحديداً، إلا أنها تأتي في ظل تقارير حول قرب تمخض المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى عن اتفاق، وسط معارضة إسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

ومن المتوقع، حسب "كان"- أن يكون الاتفاق النووي المحتمل مع إيران أحد القضايا الرئيسية للقمة، فضلاً عن القتال في أوكرانيا.

من جانبه، نقل المراسل الدبلوماسي لموقع "واللا" العبري، باراك رافيد، عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن القمة ستبدأ مساء الأحد، وسيقضي وزراء الخارجية الليلة في أحد الفنادق ويتناولون عشاء مشتركاً، على أن تستمر أعمال القمة صباح الاثنين.

وأضاف أن القمة تأتي في وقت "تزايد فيه التوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكل من الإمارات والسعودية على خلفية رغبة واشنطن في الحصول على دعم سعودي وإماراتي فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا وبخاصة فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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