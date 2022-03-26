أمهل التحالف بقيادة السعودية في اليمن، السبت، الحوثيين 3 ساعات لإخلاء مطار صنعاء الدولي (شمال)، وميناءي الحديدة والصليف (غرب) من الأسلحة.

وقال التحالف، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "نمهل الحوثيين 3 ساعات تبدأ 13:30 (ت.غ) لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف، ومطار صنعاء الدولي".

وأضاف: "الحوثيون استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة"، ‎‏‎وختم قائلاً: "العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي".

وفي بيان آخر أوردته "واس"، أعلن التحالف مقتل 3 خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح التحالف "‏استهدفنا 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز، وأحبطنا هجوماً وشيكاً لناقلات النفط".

وأعلن التحالف في وقت سابق السبت، استهداف طائرات مسيّرة قيد التجهيز بميناءي الحديدة والصليف".

والجمعة، أعلن التحالف بقيادة السعودية، تعرض المملكة لـ16 "هجوماً عدائياً"، لافتاً إلى أنه يمارس "ضبط النفس" لإنجاح المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة بالبلاد.

وتأتي تلك التطورات فيما ذكر تلفزيون العربية أن الدفاع المدني السعودي تمكن السبت من إخماد الحريق بأحد خزاني الوقود اللذين أصيبا في هجوم لجماعة الحوثي استهدف مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف التلفزيون أن الجهود مستمرة لإخماد الحريق في الخزان الثاني.

وصعد الحوثيون المتحالفون مع إيران هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيرة على منشآت نفط بالمملكة في الأسابيع الأخيرة وقبل هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع أبريل/نيسان.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.