سياسة
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أوكرانيا: استخباراتنا تؤكد تناوُل جنود روسيا مضادات للأسلحة الكيميائية
صرحت نائبة وزير الخارجية الأوكراني بأن تقارير استخباراتية لبلادها كشفت عن تعاطي الجنود الروس لمضادات سميّة، من أجل حماية أنفسهم من أسلحة كيميائية، وقالت إن هناك حديثاً عن إمكانية استخدام روسيا سلاحاً كيميائياً.
أوكرانيا: استخباراتنا تؤكد تناوُل جنود روسيا مضادات للأسلحة الكيميائية
نائبة وزير الخارجية الأوكراني قالت إن استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في أوكرانيا لن يكون مستغرباً / AFP
26 مارس 2022

قالت نائبة وزير خارجية أوكرانيا أمينة جباروفا، إن التقارير الاستخباراتية لبلادها، تكشف عن تعاطي الجنود الروس لمضادات سميّة، من أجل حماية أنفسهم من أسلحة كيميائية.

وأضافت جباروفا، في تصريحات لمراسل الأناضول على هامش أعمال النسخة العشرين من "منتدى الدوحة"، أنّ استخدام روسيا للأسحة الكيميائية لن يكون أمراً مستغرباً.

وأشارت إلى أن روسيا لم تحقق أهدافها العسكرية حتى الآن في أوكرانيا، قائلة: "حسب المعلومات التي وصلتنا يستعد (الروس) للقيام بعمل ما.

وأضافت "رفقاؤنا في الجبهات يتحدثون عن إمكانية لاستخدام أسلحة كيميائية.. نحن نعلم روسيا من أي نوع من الدول، ما يهمنا الآن هو الدفاع".

ودعت جباروفا إلى فرض حظر جوي على الأجواء الأوكرانية وعدم انتظار روسيا حتى تستخدم الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

وأردفت: "روسيا تجاوزت كل الخطوط الحمراء في أوكرانيا واستخدمت القنابل الفسفورية، لذلك استخدامها للأسلحة الكيميائية لن يكون مفاجئاً".

وشدّدت على أنّ أمن أوكرانيا في غاية الأهمية لدول الخليج، قائلة: "إنّ العديد من المواني التي تصدر المواد الغذائية وفي مقدمتها القمح، خاضعة للاحتلال أو تمثل هدفاً لها. روسيا تريد إغلاق البحر الأسود ومنعنا من تصدير القمح إلى دول الخليج".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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