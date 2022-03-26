سياسة
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لماذا علّقت تركيا جميع أنواع الصيد في البحر الأسود؟
علّقت تركيا جميع أنواع الصيد في مياه البحر الأسود، الواقعة بين بلغاريا وقضاء كافكان التابع لولاية قوجة إيلي (شمال غرب) حتى إشعار آخر، بهدف حماية أرواح الصيادين والأهالي وممتلكاتهم في المنطقة.
لماذا علّقت تركيا جميع أنواع الصيد في البحر الأسود؟
تركيا تعلق جميع أنواع الصيد في مياه البحر الأسود الواقعة بين بلغاريا وقضاء كافكان التابع لولاية قوجة إيلي / AA
26 مارس 2022

أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية تعليق جميع أنواع الصيد في مياه البحر الأسود، الواقعة بين بلغاريا وقضاء كافكان التابع لولاية قوجة إيلي (شمال غرب)، حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر تويتر السبت، إن القرار يهدف إلى حماية أرواح الصيادين والأهالي وممتلكاتهم في المنطقة.

وحسب البيان، يشمل القرار جميع أنواع صيد السمك، بما في ذلك بالصنارة على متن القوارب الصغيرة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إبطال فرق قوات الدفاع تحت الماء "SAS" مفعول لغم قديم عُثر عليه في مضيق البوسفور (يربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود) بإسطنبول.

وأشار أقار في تصريح لوكالة الأناضول إلى إجراء اتصالات مع السلطات الروسية والأوكرانية بخصوص الموضوع، مؤكداً أن التنسيق مستمر.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، في بيان، فتح مضيق البوسفور أمام ملاحة السفن في كلا الاتجاهين، بعد ساعات من تعليقها لأسباب أمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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