شارك آلاف الفلسطينيين من مناطق الداخل (1948)، السبت، بفعاليات لتنظيف وتجهيز المسجد الأقصى وساحاته لاستقبال شهر رمضان المبارك بداية أبريل/نيسان القادم.

ونظمت "الحركة الإسلامية" في إسرائيل، وجمعية "الأقصى" لرعاية الأوقاف والمقدسات (غير حكومية)، فعاليات تنظيف وتجهيز المسجد تحت عنوان "معسكر القدس أولاً 13".

وجاء في بيان صدر عن جمعية "الأقصى"، أن "معسكر القدس أولًا 13 تنظمه الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات للسنة الثالثة عشرة على التوالي".

وأضاف البيان أن "أكثر من 10 آلاف من الرجال والنساء والأطفال من أهلنا من مختلف بلدات الداخل الفلسطيني، من النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية شاركوا في المعسكر".

ونوه البيان، إلى أن "عدد الحافلات التي سيّرتها جمعية الأقصى للمعسكر عبر مشروع "قوافل الأقصى" حوالي 150 حافلة".

وأوضح أن معسكر القدس "يهدف إلى تهيئة وتجهيز المسجد الأقصى المبارك لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، ولدعم وتمكين القدس وأهلها وأحيائها العربية".

وشملت أعمال المعسكر تهيئة وتنظيف المسجد الأقصى المبارك ومصلياته وباحاته ومحيطه، إضافة إلى العديد من ورشات العمل في أحياء البلدة القديمة والقدس، وفق البيان.

ويحرص الفلسطينيون في شهر رمضان على أداء الصلوات والعبادات في المسجد الأقصى.

ويعيش داخل إسرائيل مليون و995 ألف فلسطيني، ينحدرون من سلالة نحو 154 ألف عربي، لم يغادروا أراضيهم إبان النكبة عام 1948.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل، نحو 9.449 مليون نسمة بنهاية عام 2021، حسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.