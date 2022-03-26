توقّع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر في الدوحة السبت التوصل إلى اتفاق مع إيران في شأن برنامجها النووي "خلال أيام"، فيما يزور الممثل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يتولى تنسيق المباحثات، طهران.

وقال بوريل للصحافيين على هامش مؤتمر "منتدى الدوحة" المنعقد في العاصمة القطرية "نحن قريبون جداً (من التوصل إلى اتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة"، مضيفاً "لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام".

وأكد المعنيون تحقيق تقدم خلال الأسابيع الأخيرة يجعل التفاهم قريباً، لكنهم يؤكدون تبقي نقاط تباين تتطلب "قرارات سياسية" من طهران وواشنطن.

ومن المقرر أن يصل دبلوماسي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، الذي يتولى تنسيق مباحثات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى إلى طهران السبت للعمل على "ردم الفجوات" المتبقية في المفاوضات المعلّقة منذ أسبوعين.

رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني

في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن رفع العقوبات الأمريكية عن الحرس الثوري الإيراني كان من بين المطالب الرئيسية لطهران في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد عبد اللهيان "كانت قضية (رفع العقوبات) عن الحرس الثوري جزءاً من المحادثات"، مشدداً على أن إيران لن تتجاوز "خطوطها الحمراء".

كما أعرب عبد اللهيان عن ترحيب طهران بتطبيع العلاقات مع السعودية، وسعيها إلى توسيع تعاونها مع سوريا.