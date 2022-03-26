أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت، تعليق الضربات ضد السعودية وعملياتها العسكرية داخل اليمن لمدة 3 أيام.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة (بمثابة الرئاسة) مهدي المشاط، تزامناً مع حلول الذكرى السابعة لانطلاق عمليات التحالف بقيادة السعودية التي توافق 26 مارس/آذار، نشرتها وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقال المشاط: "نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية براً وبحراً وجواً لمدة 3 أيام".

وأكد استعداد جماعته "لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي".

وأعلن المشاط كذلك "وقف العمليات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية (داخل اليمن) بما في ذلك مأرب (شرق) لمدة 3 أيام".

وأضاف "نجدد استعدادنا التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة بمن فيهم شقيق (الرئيس عبد ربه منصور) هادي وأسرى المليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة اليمنية، ولا التحالف بقيادة السعودية بهذا الخصوص.

ومنذ الجمعة، صعدت جماعة الحوثي ضرباتها بواسطة الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المُسيّرة على منشآت حيوية في السعودية.

في المقابل، نفذ التحالف السبت، غارات جوية مكثفة على أهداف ومواقع للجماعة في العاصمة صنعاء (شمال) والحديدة (غرب).

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.