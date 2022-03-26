سياسة
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وكالة أنباء الجزائر: تقرير اليونيسيف كاذب ومحسوب على المغرب ولن يمر بسلام
هاجمت وكالة أنباء الجزائر تقريراً لممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووصفته بـ"المحسوب على المغرب"، وقالت إن التقرير المعني بـ"انتقال الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى حياة البالغين" مجموعة من "الأكاذيب الملفقة عمداً".
وكالة أنباء الجزائر: تقرير اليونيسيف كاذب ومحسوب على المغرب ولن يمر بسلام
وصفت وكالة الأنباء الجزائرية تقرير ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة بمجموعة من "الأكاذيب الملفقة" / Reuters
26 مارس 2022

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن تقريراً صادراً عن ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) "كاذب ومحسوب على المغرب"، حسب تعبيرها.

واعتبرت الوكالة أن "التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر المحسوب على المخزن المغربي وحصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب لن يمر بسلام".

وأردفت الوكالة قائلة: "هذا التضليل الذي هو ثمرة مخيلة خادم المخزن مكانه في سلة المهملات".

ووصف الوكالة تقرير ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر المعني بـ"انتقال الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى حياة البالغين"، بـ"مجموعة من الأكاذيب الملفقة عمداً لمحاولة تسويد صورة الجزائر".

ومضت الوكالة: "من المعلوم أن اليونيسيف مكلفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محددة وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته. لذا فلا يجب أن ننخدع لأن هذا التقرير المغلوط قد أعد بناء على طلب من بعض الملفقين".

وجاء في تقرير اليونيسيف أنه إضافة إلى "معاناتهم (الشباب) من البطالة والهشاشة يواجه الشباب الجزائري ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي”، وهو ما أدانته الوكالة قائلة إن "محرري هذه الوثيقة قد أبانوا عن قصر نظرهم وفشلوا في مهمتهم وتفننوا في تلفيق الأكاذيب أكثر من بعض المخابر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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