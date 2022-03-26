قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن تقريراً صادراً عن ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) "كاذب ومحسوب على المغرب"، حسب تعبيرها.

واعتبرت الوكالة أن "التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر المحسوب على المخزن المغربي وحصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب لن يمر بسلام".

وأردفت الوكالة قائلة: "هذا التضليل الذي هو ثمرة مخيلة خادم المخزن مكانه في سلة المهملات".

ووصف الوكالة تقرير ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر المعني بـ"انتقال الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى حياة البالغين"، بـ"مجموعة من الأكاذيب الملفقة عمداً لمحاولة تسويد صورة الجزائر".

ومضت الوكالة: "من المعلوم أن اليونيسيف مكلفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محددة وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته. لذا فلا يجب أن ننخدع لأن هذا التقرير المغلوط قد أعد بناء على طلب من بعض الملفقين".

وجاء في تقرير اليونيسيف أنه إضافة إلى "معاناتهم (الشباب) من البطالة والهشاشة يواجه الشباب الجزائري ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي”، وهو ما أدانته الوكالة قائلة إن "محرري هذه الوثيقة قد أبانوا عن قصر نظرهم وفشلوا في مهمتهم وتفننوا في تلفيق الأكاذيب أكثر من بعض المخابر".