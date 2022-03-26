قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو تناول فيه النزاع في أوكرانيا ووصفه بأنه "فشل إستراتيجي" لروسيا.

ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعياً العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة"، وقال للأوكرانيين "نحن إلى جانبكم".

وأكّد بايدن أن الشعب الروسي "ليس عدوّنا"، داعياً إيّاه إلى تحميل رئيسه مسؤولية تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية غربية شديدة.

وحذّر موسكو قائلاً: "لا تفكروا حتى في التقدم إنشاً واحداً داخل أراضي حلف شمال الأطلسي"، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجباً مقدساً".

وأضاف في إشارة الى نظيره الروسي "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".

وختم خطابه قائلاً "سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقاً متجذر في الديموقراطية والمبدأ والأمل والنور".

في المقابل رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، تعليق الرئيس الأمريكي، قائلاً إن الروس هم من يختارون الشخص الذي يريدونه زعيماً لهم.

ورداً على سؤال عن تعليق بايدن قال بيكوف "هذا أمر لا يقرره بايدن. رئيس روسيا ينتخبه الشعب الروسي".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن بايدن، الذي كان يتحدث في كلمة ألقاها في وارسو، لم يكن يدعو إلى تغيير النظام في روسيا.