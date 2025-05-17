وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، أوضح ترمب أنه سيتحدث هاتفياً مع بوتين صباح الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الاتصال سيتناول ملفّي وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا والتجارة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتواصل لاحقاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعدد من قادة دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال ترمب: "آمل أن يكون يوماً مثمراً، وأن يجري وقف إطلاق النار، وأن تنتهي هذه الحرب التي لم يكن ينبغي أن تحدث أبداً".

بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اتصالاً هاتفياً مع ترمب، وقال في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "جارٍ التحضير للمباحثات".

وكانت إسطنبول قد استضافت يومَي الخميس والجمعة مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق لتبادل ألفَي أسير بين الطرفين.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، في ختام اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن تركيا وروسيا وأوكرانيا، إن المباحثات شملت قضايا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيراً إلى التوصل إلى اتفاق مع روسيا على تبادل 1000 أسير مقابل 1000.

وسبق أن اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 11 مايو/أيار الجاري، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في إسطنبول، وطلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

وأعرب أردوغان عن استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم، فيما رحبت الحكومة الأوكرانية بالخطوة.

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، مشترطة لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعدّه تدخلاً في شؤونها السيادية.