سياسة
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خرج لشراء سلع غذائية.. مقتل مواطن مصري جراء قصف روسي في ماريوبول الأوكرانية
نعت الجالية المصرية بأوكرانيا المواطن المصري يحيى حسن الذي راح ضحية قصف روسيا علي مدينة ماريوبول بعدما خرج من ملجأ بغرض شراء سلع غذائية لعائلته.
خرج لشراء سلع غذائية.. مقتل مواطن مصري جراء قصف روسي في ماريوبول الأوكرانية
مدينة ماريوبول تعرضت لقصف روسي عنيف / AA
27 مارس 2022

تسبب قصف على مدينة أوكرانية في مقتل مصري هو الأول منذ التدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وفق مصادر متطابقة.

وقالت الجالية المصرية بأوكرانيا في بيان مساء السبت: "تنعي الجالية المصرية المواطن المصري يحيى حسن الذي راح ضحية قصف العدوان الغاشم علي مدينة ماريوبول (جنوب شرق)".

وأضاف: "تتقدم الجالية المصرية بخالص التعازي لأهل المرحوم.. للفقيد الرحمة والمغفرة".

من جانبه قال علي فاروق رئيس الجالية إن زوجة حسن أبلغت بغيابه منذ 15 مارس/آذار الماضي عقب خروجه لشراء بعض المستلزمات، مشيراً إلى أنه جرى التعرف على جثته السبت بإحدى المستشفيات ودُفن، وفق ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة بمصر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالسفارة المصرية في أوكرانيا لم تسمِّه قوله إن "المواطن المصري الذي لقى مصرعه كان يختبئ بأحد الملاجئ بمدينة ماريوبول بصحبه زوجته وابنه".

وأضاف المصدر: "خرج المواطن بعد فترة لشراء السلع الغذائية لأسرته فسقطت عليه إحدى القذائف الروسية وتوفي على الفور".

وأوضح أنه "جرى دفن الجثمان بإحدى المقابر في أوكرانيا وفق الشريعة الإسلامية، وفي حالة رغبة أسرة المتوفى في نقل الجثمان ستجري السفارة الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر".

في غضون ذلك أكد السفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، في تصريحات متلفزة نقلتها قناة "الحدث اليوم" المحلية مساء السبت، مقتل ذلك المواطن المصري، المقيم بأوكرانيا مع أسرته.

ويوجد نحو 6 آلاف مصري في أوكرانيا، بينهم 3964 طالباً، وفق تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، وحركت مصر عدة رحلات جوية لإعادة رعاياها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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