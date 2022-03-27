سياسة
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روسيا تقترب من تشرنوبيل وسط قتال في ماريوبول وكييف تطالب بأنظمة دفاع جوي
قال حاكم منطقة كييف إن القوات الروسية سيطرت على بلدة يعيش فيها عمال محطة تشرنوبيل النووية المعطلة، ووردت أنباء عن قتال في شوارع مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة، فيما طالبت كييف بأنظمة دفاع جوي إثر القصف الروسي.
روسيا تقترب من تشرنوبيل وسط قتال في ماريوبول وكييف تطالب بأنظمة دفاع جوي
المدن الأوكرانية تتعرض لقصف روسي متواصل / Reuters
27 مارس 2022

وبعد أكثر من أربعة أسابيع على بدء الهجوم فشلت روسيا في الاستيلاء على أي مدينة أوكرانية كبرى، وأشارت موسكو الجمعة إلى أنها قلّصت طموحاتها العسكرية للتركيز على الأراضي التي يطالب بها الانفصاليون المدعومون من روسيا في الشرق.

ورغم ذلك وردت أنباء عن قتال عنيف في عدد من الأماكن أمس السبت، وقال حاكم إقليم لفيف الأوكراني ماكسيم كوزيتسكي إن صاروخين أصابا مدينة لفيف غرب أوكرانيا السبت مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وسُمع دوي ثلاثة انفجارات بالقرب من لفيف، ورأى شاهد من رويترز دخاناً أسود يتصاعد من الجانب الشمالي الشرقي من المدينة.

وقال أولكسندر بافليوك حاكم منطقة كييف إن القوات الروسية استولت على بلدة سلافوتيتش القريبة من الحدود مع روسيا البيضاء حيث يعيش عمال محطة تشرنوبيل القريبة.

وأضاف أن الروس فتحوا النار في الهواء وألقوا قنابل صوتية لتفريق بعض السكان المحتجين الذين رفعوا علماً كبيراً لأوكرانيا وهتفوا: "المجد لأوكرانيا". ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.

وعلى الجانب الآخر من البلاد في ماريوبول قال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو إن الوضع في المدينة المحاصرة لا يزال حرجاً مع اندلاع قتال في شوارع وسط المدينة.

ودُمرت المدينة خلال القصف الروسي على مدى أسابيع.

وفي السياق طالب أندريه سادوفيي عمدة مدينة لفيف الأوكرانية السبت بأنظمة دفاع جوي لأوكرانيا عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية الروسية التي تعرضت لها المدينة مساء السبت.

وقال سادوفيي في تصريحات صحفية: "لا نعرف أهداف الصواريخ الروسية التي أطلقت اليوم من مدينة سيفاستوبول، التي أصابت ليس فقط لفيف ولكن أيضاً مواقع أخرى في بلادنا"، وفقاً لشبكة CNN الأمريكية.

وأضاف: "نحن جميعاً في نفس الوضع، كلما أسرعنا في الحصول على أسلحة ودفاع جوي ذات جودة أفضل، كانت مدننا ومواطنونا أكثر أماناً".

وفي وقت سابق من السبت طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها‭‭‭ ‬‬‬لبلاده، وتساءل وقد بدا عليه الغضب الشديد عما إذا كانت هذه الدول تخشى موسكو.

وتعهدت عدة دول بإرسال صواريخ مضادة للدروع والطائرات بالإضافة إلى أسلحة صغيرة، لكن زيلينسكي قال إن كييف بحاجة إلى دبابات وطائرات وأنظمة مضادة للسفن.

وقال في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "هذا ما يمتلكه شركاؤنا.. هذا‭‭‭ ‬‬‬(العتاد) يعتريه الغبار هناك. ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب ولكن من أجل حرية أوروبا".

وقال إن أوكرانيا لا تحتاج أكثر من 1% فقط من طائرات حلف شمال الأطلسي و1% من دباباته ولن تطلب المزيد.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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