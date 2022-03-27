أعلن التحالف العربي في اليمن مساء السبت بدء تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات الحوثيين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ أكثر من سبع سنوات.

وأفاد التحالف في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "بأنه بدأ تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات ومعاقل الحوثيين بصنعاء".

وفي بيان ثانٍ أعلن التحالف أنه دمر مخزن أسلحة نوعية للحوثيين (لم يحدد نوعها) بمحيط ميناء الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأضاف أن "العملية جاءت بعد نقل المليشيا (الحوثيين) الأسلحة إلى الميناء"، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حيال بيانَي التحالف.

وفي وقت سابق السبت أمهل التحالف، الحوثيين 3 ساعات لإخلاء مطار صنعاء الدولي (شمال) وميناء الحديدة وميناء الصليف (غرب) من الأسلحة.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء السبت تعليق الضربات ضد السعودية وعملياتها العسكرية داخل اليمن لمدة 3 أيام.

وأكدت على لسان رئيس مجلسها السياسي الأعلى مهدي المشاط استعدادها "لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية إنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي"، فيما لم يصدر على الفور تعليق من التحالف أو الحكومة اليمنية حول الأمر.

ومنذ الجمعة صعدت جماعة الحوثي ضرباتها بواسطة الصواريخ الباليستية والمُجنّحة والطائرات المُسيّرة على منشآت حيوية في السعودية.

في المقابل نفّذ التحالف السبت غارات جوية مكثفة على أهداف ومواقع للجماعة في العاصمة صنعاء (شمال) والحُديدة (غرب).

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.