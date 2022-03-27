سياسة
2 دقيقة قراءة
بينيت يعرب للسعودية عن "ألم إسرائيل" بعد هجمات الحوثيين
قال بينيت إن إسرائيل تعرب عن ألمها للسعودية بعد الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران، مشيراً إلى أن الهجوم دليل آخر على أن العدوان الإقليمي الإيراني لا يعرف حدوداً ويعزز القلق حيال شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية" بأمريكا.
بينيت يعرب للسعودية عن "ألم إسرائيل" بعد هجمات الحوثيين
بينيت: تعرب دولة إسرائيل عن ألمها للمملكة العربية السعودية بعد الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران / AFP
27 مارس 2022

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء السبت إن بلده يشارك السعودية "ألمها" بسبب هجمات الحوثيين، علماً أن الدولة العبرية لا تقيم علاقات رسمية مع المملكة.

وكتب بينيت عبر حسابه على تويتر: "تعرب دولة إسرائيل عن ألمها للمملكة العربية السعودية بعد الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران. هذا الهجوم دليل آخر على أن العدوان الإقليمي الإيراني لا يعرف حدوداً ويعزز القلق حيال شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية" في الولايات المتحدة.

ويشهد اليمن نزاعاً منذ عام 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة الرياض، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وشنّ الحوثيون الجمعة سلسلة هجمات جديدة ضد السعودية، تسبب أحدها في حريق هائل بمنشأة نفطية في جدة على مسافة غير بعيدة من حلبة تستضيف سباق فورمولا واحد.

رداً على ذلك نفذ التحالف العسكري غارات جوية ليل الجمعة-السبت في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في صنعاء (شمال) والحديدة (غرب).

وأعلن الحوثيون السبت أنهم سيوقفون هجماتهم في اليمن والسعودية "لثلاثة أيام".

يأتي رد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت تستضيف فيه تل أبيب قمة "تاريخية" الأحد والاثنين بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وثلاث دول عربية -البحرين والإمارات والمغرب- طبّعت مؤخراً علاقاتها مع إسرائيل.

وتعقد القمة في صحراء النقب (جنوب) وتتزامن مع تصريحات مسؤولين غربيين حول "قرب" التوصل إلى تفاهم يحيي الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

لكن إسرائيل تنظر بتشاؤم إلى الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي لإيران عدوها اللدود، وتقول إنها تخشى شطب الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية، جزءاً من التفاهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us