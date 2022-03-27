ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم عربي بعد نشره مقطعاً مصوراً يمدح فيه الهجوم الحوثي على منشأة نفطية في المملكة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقيم يحمل الجنسية اليمنية يصور الضربة التي استهدفت فيها جماعة الحوثي في اليمن منشأة نفطية في المملكة.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو مموهاً مرفقاً ببيان يؤكد إلقاء القبض على المقيم، ليتداوله النشطاء على حساباتهم بمواقع التواصل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن "الجهات الأمنية حدَّدت هوية شخص وثَّق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات تُمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة".

وأضاف المتحدث: "وهو مقيم من الجنسية اليمنية، قُبض عليه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وجرت إحالته إلى جهة الاختصاص"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

والجمعة أعلن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن تعرض السعودية لـ16 "هجوماً عدائياً"، شملت منشأة أرامكو النفطية بجدة، لافتاً إلى أنه يلتزم "ضبط النفس" لإنجاح المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة بالبلاد.