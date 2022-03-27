قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العقوبات الغربية على روسيا أدت إلى انهيار الروبل الروسي، ما جعل الدولار الواحد يساوي 200 روبل، حسب قوله، وهو ما اعتُبر هفوة جديدة له، إذ يساوي الدولار الواحد حالياً 100 فقط.

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "نتيجة لهذه العقوبات غير المعهودة، هبط الروبل بصورة شبه فورية لحطام، الاقتصاد الروسي.. وهذه حقيقة.. يتطلب نحو 200 روبل تقريباً للحصول على دولار واحد..".

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل إلى مستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة رداً على الهجوم على أوكرانيا إلى انهيار العملة الروسية، وأصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبلاً في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10% وسجلت مستوى قياسياً جديداً عقب إعلان العقوبات.