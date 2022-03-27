سياسة
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شاهد | هفوة جديدة لبايدن حول روسيا.. ماذا قال؟
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتُبر هفوة جديدة له، عن تأثير العقوبات التي فرضتها بلاده والحلفاء الأوروبيين على الاقتصاد الروسي وسعر العملة الروسية "الروبل".
شاهد | هفوة جديدة لبايدن حول روسيا.. ماذا قال؟
هفوة جديدة لبايدن عما حدث بسعر صرف الروبل الروسي تثير تفاعلاً / AA
27 مارس 2022

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العقوبات الغربية على روسيا أدت إلى انهيار الروبل الروسي، ما جعل الدولار الواحد يساوي 200 روبل، حسب قوله، وهو ما اعتُبر هفوة جديدة له، إذ يساوي الدولار الواحد حالياً 100 فقط.

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "نتيجة لهذه العقوبات غير المعهودة، هبط الروبل بصورة شبه فورية لحطام، الاقتصاد الروسي.. وهذه حقيقة.. يتطلب نحو 200 روبل تقريباً للحصول على دولار واحد..".

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل إلى مستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة رداً على الهجوم على أوكرانيا إلى انهيار العملة الروسية، وأصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبلاً في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10% وسجلت مستوى قياسياً جديداً عقب إعلان العقوبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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