سياسة
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وزير الدفاع التركي: نواصل جهودنا لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن بلاده ستواصل بذل جهودها لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية في أقرب وقت.
وزير الدفاع التركي: نواصل جهودنا لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية
خلوصي أقار: تركيا ستواصل بذل جهودها لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية في أقرب وقت / AA
27 مارس 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده ستواصل بذل جهودها لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية في أقرب وقت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد خلال زيارة إلى مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية بالدوحة.

وأوضح أقار أن تركيا وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان بذلت قصارى جهدها لوقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار وإجلاء المدنيين الأبرياء.

وأشاد وزير الدفاع التركي بالعلاقات التركية-القطرية، مشيراً إلى أنها تستند إلى قيم وتاريخ مشترك، وأن التعاون العسكري رفع إلى مستويات متقدمة للغاية.

وحول الوضع في شرق المتوسط أوضح أقار أن تركيا تؤيد حل الخلافات في إطار القانون الدولي من خلال الحوار والطرق السلمية.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية ستواصل كل ما هو ضروري لحماية سيادة تركيا واستقلالها وحقوقها ومصالحها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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