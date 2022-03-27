قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين الأحد إن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا، وذلك بعد أن قال الرئيس جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يبقى في السلطة".

وصرح بلينكن خلال زيارة للقدس: "أعتقد أن الرئيس.. البيت الأبيض أوضح الليلة الماضية أنه بكل بساطة لا يمكن السماح للرئيس بوتين بشن حرب أو عدوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر".

وأضاف: "كما تعلمون، وكما سمعتم منا مراراً وتكراراً ليس لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر".

وأشار بلينكن إلى أن الاجتماعات مع القادة الفلسطينيين ستتناول سبل تهدئة التوترات وبخاصة في رمضان وعيد القيامة، وأن بلاده تسعى لتحقيق تحسن ملموس في حياة الفلسطينيين.

وفي الشأن الإيراني قال بلينكن إن الولايات المتحدة وإسرائيل "ملتزمتان" منع إيران امتلاك سلاح نووي، معتبراً الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وأضاف: "سنواصل التصدي لإيران عندما تهددنا أو تهدد حلفاءنا".

من جانبه قال يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل الأحد إن إسرائيل ستتعاون مع الولايات المتحدة لمنع إيران حيازة أسلحة نووية على الرغم من الخلافات بينهما بشأن اتفاق نووي وشيك.

وقال لابيد في القدس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "توجد خلافات بيننا حول الاتفاق النووي وعواقبه، لكن الحوار المفتوح والصادق جزء من قوة صداقتنا.

وأضاف: "ستواصل إسرائيل والولايات المتحدة العمل معاً لمنع إيران حيازة أسلحة نووية".

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها تعارض توصل القوى الدولية في فيينا إلى اتفاق مع إيران، مفضلة خيار العقوبات.

ويجري بلينكن جولة بالمنطقة ومن المقرر أن تقوده الأحد إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية ويلتقي الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة، وتستمر الجولة حتى الأربعاء وتشمل أيضاً المغرب والجزائر.