سياسة
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كتاب يسلط الضوء على دور أنقرة الدبلوماسي في الأزمة الروسية-الأوكرانية
أعدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية كتاباً يسلط الضوء على الحملة الدبلوماسية التي قادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة الماضية.
كتاب يسلط الضوء على دور أنقرة الدبلوماسي في الأزمة الروسية-الأوكرانية
الرئاسة التركية تعد كتاباً عن دور أنقرة الدبلوماسي في الأزمة الروسية-الأوكرانية / AA
27 مارس 2022

أعدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية كتاباً يسلط الضوء على الحملة الدبلوماسية التي قادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة الماضية.

وعنون الكتاب بـ"مساهمة تركيا في الاستقرار: دبلوماسية متعددة من أجل السلام".

وفي مقدمة الكتاب أشار الرئيس التركي إلى أنّ العالم يمر بمرحلة تشهد توترات سياسية واقتصادية وحروباً ساخنة، ولما ينفض بعد عن كاهله تبعات جائحة كورونا التي أثرت على كل مناحي الحياة.

ووجد العالم نفسه، حسب الرئيس التركي، وجهاً إلى وجه أمام حرب مدمرة بين روسيا وأوكرانيا، بينما الأزمات في سوريا واليمن وأفغانستان وليبيا والعراق وأراكان والمآسي الإنسانية الأخرى لم تُحلَلْ بعد.

وشدد على أن تكون المؤسسات الدولية أكثر فاعلية في تحقيق السلم الدولي وقادرة على اتخاذ خطوات حاسمة.

كما يلفت الرئيس أردوغان إلى دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والإسهامات التي قدمتها في هذا الصعيد.

ويسرد الكتاب إسهامات تركيا الدبلوماسية تحت 4 عناوين هي "الريادة العالمية في تأسيس السلام العالمي"، وفيها يسلط الكتاب الضوء على حملة العلاقات الدبلوماسية التي أجراها الرئيس التركي، وموقف تركيا المناهض للحروب، ومساعي تركيا للحيلولة دون اندلاع الحرب وتشديدها على وحدة الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى دعوات تركيا لوقف إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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