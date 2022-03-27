سياسة
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صور | تركيا تستقبل 159 طفلاً أوكرانياً من دور الأيتام
ضمن حملة لإنقاذ أطفال أيتام من الحرب استقبلت ولاية أنطاليا التركية الأحد 159طفلاً من دور الأيتام في أوكرانيا.
صور | تركيا تستقبل 159 طفلاً أوكرانياً من دور الأيتام
ولاية أنطاليا التركية استقبلت 159طفلاً من دور الأيتام في أوكرانيا / AA
27 مارس 2022

استقبلت ولاية أنطاليا التركية الأحد 159طفلاً من دور الأيتام في أوكرانيا، ضمن حملة لإنقاذ أطفال أيتام من الحرب.

ويشرف على الحملة وزارات الخارجية والداخلية والأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا.

وتتضمن القافلة الأولى 185 شخصاً بينهم 159 طفلاً يتيماً و26 من القائمين على دور الأيتام.

وكان في استقبال الأطفال الأيتام بمطار أنطاليا السفير الأوكراني في أنقرة فاسيلي بودنار وعقيلته كاترينا بودنار والقنصل الأوكراني في أنطاليا أمير روستاموف.

والسبت أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 136 طفلاً وإصابة 200، جراء الهجمات الروسية منذ بدء التدخل العسكري في البلاد اعتباراً من 24 فبراير/شباط، حيث أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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