سياسة
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لوهانسك تعتزم الاستفتاء لتنضم إلى الاتحاد الروسي وخسائر روسيا 16 ألف جندي
أعلنت "جمهورية لوهانسك الشعبية" الموالية لموسكو شرقي أوكرانيا الأحد أنها تخطط لتنظيم استفتاء شعبي للانضمام إلى روسيا. فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أنها كبدت الجيش الروسي 16 ألف قتيل فضلاً عن خسائر في المقاتلات والمروحيات والدبابات.
لوهانسك تعتزم الاستفتاء لتنضم إلى الاتحاد الروسي وخسائر روسيا 16 ألف جندي
انفصاليو لوهانسك يعتزمون تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا / AP
27 مارس 2022

أعلنت "جمهورية لوهانسك الشعبية" الموالية لموسكو شرقي أوكرانيا الأحد أنها تخطط لتنظيم استفتاء شعبي للانضمام إلى روسيا.

وفي تصريح قال رئيس الكيان الانفصالي ليونيد باسيتشنيك إن إجراء استفتاء سيكون على أراضي "الجمهورية" في المستقبل القريب بشأن الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

وبعد احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش عام 2014 أعلن انفصاليون مؤيدون لروسيا قيام ما يُسمّى بجمهوريتَي دونيتسك ولوهانسك المزعومتين في إقليم دونباس شرقي البلاد.

الخسائر الروسية

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أنها كبدت الجيش الروسي 16 ألفاً و500 جندي و121 مقاتلة و127 مروحية و582 دبابة منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأشارت الأركان الأوكرانية في بيانها الأحد إلى أن الجيش الأوكراني دمّر أيضاً في الفترة ما بين 24 فبراير/شباط و27 مارس/آذار 1664 مركبة مدرعة و294 مدفعاً و93 منظومة صاروخية و52 منظومة صواريخ دفاع جوي.

وحسب البيان تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 1144 مركبة عسكرية و7 سفن وزوارق حربية و73 سيارة وقود و56 طائرة من دون طيار للجيش الروسي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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