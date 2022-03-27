سياسة
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على حساب الفلسطينيين.. حكومة إسرائيل تصدِّق على بناء مستوطنات جديدة بالنقب
صدِّقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على إقامة خمس مستوطنات جديدة في النقب جنوبي البلاد. ويقيم عشرات آلاف من الفلسطينيين البدو في عشرات البلدات التي لا تعترف بها إسرائيل في النقب.
على حساب الفلسطينيين.. حكومة إسرائيل تصدِّق على بناء مستوطنات جديدة بالنقب
الحكومة الإسرائيلية تصدق على بناء 5 مستوطنات جديدة بالنقب / AP
27 مارس 2022

صدقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على إقامة خمس مستوطنات جديدة في النقب جنوبي البلاد.

ووافقت الحكومة على اقتراح رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين بإنشاء خمس مستوطنات جديدة في شمال النقب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وجزءاً من القرار، ستُنشأ خمس مستوطنات ريفية مجتمعية باسم "ميفوت عراد"، على أن تُنشأ إحداها للسكان البدو، وفق المصدر ذاته.

وقال بينيت: "هذه أنباء مهمة لجميع سكان المنطقة وجزء من عملية التنظيم في هذا الجزء من البلاد الذي أُهمل لسنوات عديدة".

ومضى قائلاً: "هدفنا إعادة البلاد إلى النقب. ليس (النقب) منطقة خارج حدود الدولة، ولكن مكان توجد فيه إسرائيل، سواء من حيث الحكم أو الموارد".

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي اعترف بينيت بعجز إسرائيل عن فرض سيطرتها على من تسميهم الحكومة المواطنين العرب في النقب.

وقال بينيت وقتها في مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية: "توجد مشكلة حقيقية خطيرة. في السنوات العشرين الماضية فقدنا النقب إلى حد كبير بسبب حماقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

تصريحات بينيت جاءت بعد نحو أسبوعين من احتجاجات متواصلة نظمها السكان العرب في النقب تنديداً بإقدام "الصندوق القومي اليهودي" على تجريف أراض مملوكة لهم وزراعتها توطئة لمصادرتها، إذ إنه مكلف من قبل الحكومة الإسرائيلية بتشجير تلك الأراضي، لذلك يحظى بمساندة الشرطة الإسرائيلية فيما يفعله.

ويقيم عشرات آلاف من الفلسطينيين البدو في عشرات البلدات التي لا تعترف بها إسرائيل، ما يحرم سكانها الحصول على الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والعيادات الطبية.

وتأسس "الصندوق القومي اليهودي"، منظمة صهيونية غير ربحية، عام 1901، بغرض جمع الأموال من اليهود في العالم لشراء أراضٍ في فلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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