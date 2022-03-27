دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية، الأحد، إلى تجاوز خلافاتها وتشكيل الحكومة الجديدة، وإنجاز قضية الناجيات، وطيّ صفحة الأزمة السياسية المستمرة منذ إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات، "يشرّفني أن أكون اليوم بينكم، بعد عامٍ على إقرار البرلمان قانون الناجيات الإيزيديات، مع الإشارة والإشادة بدور الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، في هذا السياق"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع الكاظمي: "أدعو كل القوى السياسية إلى العمل وتشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها، ومن ضمنهم الناجيات".

وأضاف: "علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وقدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان".

واعتبر الكاظمي أنه "يمكن أن نحوّل المشهد إلى فرصة نجاح وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال".

وتابع أن "هذه الحكومة تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "أن تعيد هذه القوى حساباتها لكي نعبر هذه المرحلة، اليوم هناك أزمة عالمية (في إشارة إلى الحرب بأوكرانيا)، تنعكس على كل بقعةٍ من بقاع العالم".

وأشار إلى أن "الأزمة الحالية سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّاً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي".

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات؛ جراء خلافات بين القوى الممثلة في البرلمان بشأن المرشحين لشغل منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء إضافة إلى شكل الحكومة المقبلة فيما إذا كانت ستصير حكومة أغلبية أو توافقية يشارك فيها الجميع على غرار التشكيلات السابقة.

والسبت، أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد، جراء عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 220 برلمانياً من أصل 329؛ وذلك بفعل مقاطعة بعض القوى للجلسة وسط استمرار الخلافات وحالة الانقسام.