سياسة
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بينها 5 حالات بالرصاص الحي.. 24 إصابة في احتجاجات السبت بالخرطوم
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، إصابة 24 شخصاً خلال التظاهرات التي وقعت أمس السبت، بالعاصمة الخرطوم، "بينها 5 حالات إصابة بالرصاص الحيّ إضافة إلى 3 إصابات بطلقات نارية متناثرة".
بينها 5 حالات بالرصاص الحي.. 24 إصابة في احتجاجات السبت بالخرطوم
شارك آلاف السودانيين السبت، في تظاهرة بالخرطوم؛ للمطالبة بـ"عودة الحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين". / AFP
27 مارس 2022

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، إصابة 24 شخصاً خلال التظاهرات التي وقعت أمس السبت، بالعاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان، إنها رصدت "24 إصابة بينها 5 حالات إصابة بالرصاص الحيّ إضافة إلى 3 إصابات بطلقات نارية متناثرة، مرجح أنها بسلاح خرطوش، في تظاهرات السبت"، فيما لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية إزاء ما ذكرته اللجنة.

والسبت شارك آلاف السودانيين بينهم محامون، في تظاهرة بالخرطوم؛ للمطالبة بـ"عودة الحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وحسب ما أعلنته لجنة أطباء السودان، السبت، ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 92 قتيلاً، دون صدور إحصائية رسمية بهذا الشأن.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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