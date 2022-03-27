شارك الأحد ما يزيد على ألف مغنّ من بلدات ومدن في أنحاء العالم في تقديم أغنية دعت إلى السلام في أوكرانيا.

وشهد هذا الحدث، الذي نظمته منظمة جوقات من أجل السلام الإسبانية، بثاً مباشراً عبر يوتيوب لغناء جماعي لمجموعات في بلدان منها إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وإيطاليا والمكسيك.

وفي مدريد، احتشد المئات أمام متحف الملكة صوفيا حيث رفع البعض لافتات كُتب عليها "السلام"، في حين وضع آخرون شرائط باللونين الأصفر والأزرق وهي ألوان العلم الأوكراني.

وقال ماريانو جارسيا منسق جوقة السلام لرويترز "نريد أن نغني أغنية بسيطة جداً اسمها (دونا نوبيس بيسيم)، والتي تعني امنحنا السلام.. في أوكرانيا وفي جميع الحروب المنسية الأخرى".

وأضاف "للجوقات دور اجتماعي. ليس فقط من الناحية الموسيقية، ولكن أيضاً فيما يتعلق بالمشاعر. الموسيقى قادرة على جعل الناس أكثر قدرة على التواصل".

وتألف الحشد في مدريد من إسبان وغيرهم من جنسيات أخرى، ومن ضمنهم أوكرانيون.

وقال مايتي مارتن الذي انضم إلى الجوقة في العاصمة الإسبانية، ويعمل مساعداً إدارياً "هذا مؤثر للغاية. اعتدت على الغناء لسنوات عديدة ولكن من المثير خلق مثل هذه الطاقة. آمل في أن تساعد من يعانون كثيراً الآن".