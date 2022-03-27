سياسة
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أكثر من ألف مغنّ حول العالم يشاركون في أغنية من أجل السلام في أوكرانيا
نظمت منظمة جوقات من أجل السلام الإسبانية، بثاً مباشراً عبر موقع يوتيوب لغناء جماعي لمجموعات في بلدان حول العالم لتقديم أغنية دعت إلى السلام في أوكرانيا.
أكثر من ألف مغنّ حول العالم يشاركون في أغنية من أجل السلام في أوكرانيا
احتشد المئات في مدريد أمام متحف الملكة صوفيا حيث رفع البعض لافتات كُتب عليها "السلام" / Reuters
27 مارس 2022

شارك الأحد ما يزيد على ألف مغنّ من بلدات ومدن في أنحاء العالم في تقديم أغنية دعت إلى السلام في أوكرانيا.

وشهد هذا الحدث، الذي نظمته منظمة جوقات من أجل السلام الإسبانية، بثاً مباشراً عبر يوتيوب لغناء جماعي لمجموعات في بلدان منها إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وإيطاليا والمكسيك.

وفي مدريد، احتشد المئات أمام متحف الملكة صوفيا حيث رفع البعض لافتات كُتب عليها "السلام"، في حين وضع آخرون شرائط باللونين الأصفر والأزرق وهي ألوان العلم الأوكراني.

وقال ماريانو جارسيا منسق جوقة السلام لرويترز "نريد أن نغني أغنية بسيطة جداً اسمها (دونا نوبيس بيسيم)، والتي تعني امنحنا السلام.. في أوكرانيا وفي جميع الحروب المنسية الأخرى".

وأضاف "للجوقات دور اجتماعي. ليس فقط من الناحية الموسيقية، ولكن أيضاً فيما يتعلق بالمشاعر. الموسيقى قادرة على جعل الناس أكثر قدرة على التواصل".

وتألف الحشد في مدريد من إسبان وغيرهم من جنسيات أخرى، ومن ضمنهم أوكرانيون.

وقال مايتي مارتن الذي انضم إلى الجوقة في العاصمة الإسبانية، ويعمل مساعداً إدارياً "هذا مؤثر للغاية. اعتدت على الغناء لسنوات عديدة ولكن من المثير خلق مثل هذه الطاقة. آمل في أن تساعد من يعانون كثيراً الآن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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