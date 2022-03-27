سياسة
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أردوغان وبوتين يتفقان على استضافة إسطنبول جولة جديدة من المفاوضات
اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على استضافة مدينة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.
أردوغان وبوتين يتفقان على استضافة إسطنبول جولة جديدة من المفاوضات
أكد أردوغان أن تركيا ستستمر في تقديم جميع الإسهامات من أجل تحقيق وقف إطلاق النار والسلام بين الطرفين. / AA
27 مارس 2022

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، على استضافة مدينة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين تناولا خلال المكالمة الهاتفية، آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية ومسيرة المفاوضات بين الطرفين.

وأضاف البيان أن أردوغان شدد على ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام وتحسين الوضع الإنساني بالمنطقة في أقرب وقت ممكن.

وأكد أردوغان أن تركيا ستستمر في تقديم كافة الإسهامات، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار والسلام بين الطرفين.

من جانبه، أوضح المفاوض الأوكراني ديفيد أرخاميا، أن الجولة القادمة من المحادثات مع روسيا ستجري في تركيا، في الفترة من 28 وحتى 30 مارس/آذار الجاري.

وفي 10 مارس/آذار، استضافت تركيا جولة مماثلة بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، في مدينة أنطاليا، لكن لم تسفر تلك المحادثات عن أي تقدم حقيقي.

وقد وصفت أوكرانيا جولات المفاوضات السابقة بأنها كانت "صعبة للغاية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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