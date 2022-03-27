قُتل مدنيان وأصيب 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، الأحد، في إطلاق نار بمدينة الخضيرة، شماليّ البلاد، في حين جرى "تحييد" منفذيه.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، أكدت فيه مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 3 من عناصرها، حسب وكالة الأناضول.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها، وأنه "جرى تحييد منفذيه"، دون أن تذكر عددهم، فيما لم تعرف خلفية الحادث، أو هوية منفذيه.

وذكرت "نجمة داوود الحمراء" (مؤسسة صحية إسرائيلية حكومية) قد ذكرت أنّ عملية إطلاق النار، أسفرت عن إصابة 5 إسرائيليين، بينهم 3 بحالة متوسطة، فيما لم تذكر شيئاً عن الاثنين الآخرين.

كما أن وسائل إعلام خاصة من بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت" وقناة (12)، كانت قد أعلنت "سقوط قتيلين إسرائيليين في عملية إطلاق النار".