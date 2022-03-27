سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي: ندرك حجم مسؤولياتنا حيال ثقة روسيا وأوكرانيا بنا
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها نتيجة ثقة روسيا وأوكرانيا بها، وذلك على إثر استضافة إسطنبول للجولة القادمة من المفاوضات الجارية بين البلدين.
وزير الخارجية التركي: ندرك حجم مسؤولياتنا حيال ثقة روسيا وأوكرانيا بنا
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو / AA
27 مارس 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها نتيجة ثقة روسيا وأوكرانيا بها.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، الأحد، علق فيها على استضافة إسطنبول للجولة القادمة من المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جاوش أوغلو في تغريدته: "نتيجة لمبادرات رئيسنا رجب طيب أردوغان، سيلتقي وفدا التفاوض من روسيا وأوكرانيا في تركيا. نحن ندرك مسؤولية ثقة الأطراف في تركيا ونأمل أن تسفر اللقاءات عن وقف دائم لإطلاق النار وتؤدي إلى السلام" .

وفي وقت سابق اليوم، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استضافة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us