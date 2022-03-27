قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها نتيجة ثقة روسيا وأوكرانيا بها.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، الأحد، علق فيها على استضافة إسطنبول للجولة القادمة من المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جاوش أوغلو في تغريدته: "نتيجة لمبادرات رئيسنا رجب طيب أردوغان، سيلتقي وفدا التفاوض من روسيا وأوكرانيا في تركيا. نحن ندرك مسؤولية ثقة الأطراف في تركيا ونأمل أن تسفر اللقاءات عن وقف دائم لإطلاق النار وتؤدي إلى السلام" .

وفي وقت سابق اليوم، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استضافة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".