سياسة
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روسيا تعلن استخدام أسلحة عالية الدقة لضرب مستودع وقود في لفيف
قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها استخدمت أسلحة "عالية الدقة" لضرب مستودع وقود بالقرب من مدينة "لفيف" الأوكرانية.
روسيا تعلن استخدام أسلحة عالية الدقة لضرب مستودع وقود في لفيف
روسيا تعلن تدمير القوات الجوية 67 موقعاً من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك مواقع القيادة. / AFP
27 مارس 2022

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إنها استخدمت أسلحة "عالية الدقة" لضرب مستودع وقود بالقرب من مدينة "لفيف" الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الروسية موسكو، إنهم "دمرّوا أيضاً مهبطاً للطائرات ومحطة إصلاح في لفيف، ومستودعاً للصواريخ بالقرب من العاصمة كييف، السبت".

وأضاف كوناشينكوف أن "مستودع الذخيرة على بعد 30 كلم جنوب غربي كييف، كان مخزناً لصواريخ "S-003" ولأنظمة الدفاع الجوي "بوك".

وأوضح أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أيضاً الليلة الماضية 18 طائرة أوكرانية بدون طيار".

في غضون ذلك، دمرّت القوات الجوية 67 موقعاً من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك مواقع القيادة، ومستودعات ميدانية مليئة بالأسلحة والذخيرة، ومعاقل للجيش، وفقاً للوزارة.

وأكد كوناشينكوف أنه منذ بداية "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، جرى تدمير 289 طائرة بدون طيار، و1656 دبابة ومركبات قتالية مصفحة، و169 قاذفة صواريخ متعددة، و684 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، فضلاً عن 1503 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت ر وسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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