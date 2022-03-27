سياسة
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المغرب يعلن مصرع مهاجرَين اثنين وتوقيف أكثر من 200 آخرين
قالت وكالة الأنباء المغربية الأحد، إن مهاجرين اثنين لقيا حتفهما بعد غرق قارب، وأوقف أكثر من 200 آخرين في جنوب البلاد، بينما كانوا يستعدون للتوجه إلى أرخبيل جزر الكناري الإسباني.
المغرب يعلن مصرع مهاجرَين اثنين وتوقيف أكثر من 200 آخرين
مجموعة من المهاجرين على متن قارب متوجهين إلى أوروبا / Others
27 مارس 2022

أفادت وكالة الأنباء المغربية (ماب) الأحد بمصرع مهاجرَين اثنين بعد غرق قارب وتوقيف أكثر من 200 آخرين في جنوب المغرب بينما كانوا يستعدون للتوجه إلى أرخبيل جزر الكناري الإسباني.

وأوردت الوكالة أن "البحر لفظ جثتين لمرشحين للهجرة غير الشرعية بعد جنوح أحد القاربين".

بالتوازي، أوقفت السلطات المغربية 236 مهاجراً الجمعة والسبت خلال عدة عمليات للشرطة في طرفاية والعيون التي تمثل المدينة الرئيسية في الصحراء الغربية.

وأسفرت هذه العمليات عن ضبط ثلاثة قوارب مطاطية ومحركين وعدة براميل بنزين.

وأضافت وكالة الأنباء المغربية أن أجهزة الأمن "كثفت، مؤخراً، عملياتها لمكافحة الهجرة السرية".

ووضعت إسبانيا والمغرب مؤخراً حداً لعام من القطيعة الدبلوماسية على خلفية قضية إقليم الصحراء الغربية.

وقررت مدريد التخلي عن حيادها في النزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو من أجل تطبيع علاقاتها مع المملكة التي تعتبرها حليفاً "استراتيجياً" في محاربة الهجرة غير النظامية.

وتعهد البلدان الجاران "العمل جميعاً من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل"، وفق رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، وصل إلى البلاد عام 2021 أكثر من 40 ألف مهاجر معظمهم من المغرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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