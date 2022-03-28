سياسة
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لحمايتها من "التهديد الروسي".. ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية
أكد المستشار الألماني أن بلاده تعتزم حيازة نظام صاروخي إسرائيلي في إطار قرار اتُّخذ في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، فيما قال مقرر ميزانية الدفاع بمجلس النواب الألماني:  "علينا حماية أنفسنا بشكل أفضل من التهديد الروسي، لذا نحتاج سريعاً إلى درع صاروخية".
لحمايتها من "التهديد الروسي".. ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية
منظومة دفاعية إسرائيلية / AFP
28 مارس 2022

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز مساء الأحد أن بلاده تعتزم حيازة نظام صاروخي إسرائيلي من طراز "القبة الحديدية" في إطار قرار اتُّخذ في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال شولتس لمحطة ARD العامة: "أستطيع أن أكشف لكم أن هذا بالتأكيد أحد الأشياء التي نناقشها ولأسباب وجيهة"، مؤكداً بذلك معلومات سبق أن تحدث عنها برلمانيون ألمان.

ولم يُتخَذ القرار رسمياً بعد لكن الموضوع مطروح على الطاولة منذ أن أعلن المستشار نيته تخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الوطني.

وفي وقت سابق الأحد أكدت رئيسة لجنة الدفاع في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) عزم الحكومة الألمانية على حيازة منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ.

وأكدت صحيفة "بيلد" أن القرار لم يُتخذ رسمياً بعد إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتز وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، يؤيد فكرة حيازة هذه الدرع الصاروخية.

وقال مقرر ميزانية الدفاع في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) أندرياس شفارتز للصحيفة: "علينا أن نحمي أنفسنا بشكل أفضل من التهديد الروسي. لذلك نحتاج سريعاً إلى درع صاروخية على نطاق ألمانيا".

وأضاف: "المنظومة الإسرائيلية Arrow 3 هي حلّ جيّد". وهذه المنظومة المضادة للصواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى.

حسب صحيفة "بيلد" يبلغ ثمن هذه المنظومة المستوحاة من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الصاروخي نحو مليارَي يورو، وقد تصبح جاهزة للاستخدام اعتباراً من عام 2025 في ثلاثة مواقع بألمانيا.

وأكدت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان ماري -أغنيس شتراك- زيمرمان: "نظراً إلى التهديد ومختلف أنظمة الأسلحة التي تمتلكها روسيا، يتعين علينا بالطبع أن نهتم بذلك، وهذا أمر منطقي".

وأضافت قبل زيارة تجريها لإسرائيل: "توجد خيارات متعددة، خصوصاً هذه الدرع التي بُنيت لصاروخ محدد جداً يجري إطلاقه على ارتفاع شاهق ويأتي من الجو، ولا يمكن لنظام الدفاع التقليدي أن يفيد".

وأشارت إلى أن "كل هذا يجب أن يحدث بسرعة كبيرة، ولكن تتعين أيضاً مناقشته بجدّية".

وستكون الدرع قوية بما يكفي لحماية بولندا ورومانيا ودول البلطيق أيضاً.

وأوضح شفارتز: "يمكننا توسيع القبة الحديدية إلى أجواء الدول المجاورة لنا. وبالتالي فإننا سنلعب دوراً رئيسياً في سبيل (الحفاظ) على أمن أوروبا".

ولم تكن ألمانيا تخصص في السنوات الأخيرة ميزانية كبيرة للدفاع إلا أنها نفذت تحولاً جذرياً تاريخياً أواخر فبراير/شباط، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي شكَّل صدمة للعالم بأسره.

وأعلن شولتز في 27 فبراير/شباط بعد ثلاثة أيام من بدء الهجوم الروسي تخصيص مبلغ مئة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وتحقيق هدف تجاوز النفقات العسكرية نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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