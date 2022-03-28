سياسة
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أذربيجان تنفي معلومات وردت في بيان روسي حول قره باغ.. ما الحكاية؟
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الصادر عن وزارة الدفاع الروسية القائل بأن الجيش الأذربيجاني سحب وحداته العسكرية من قرية "فرّوه" في إقليم قره باغ، لا يعكس الحقيقة.
أذربيجان تنفي معلومات وردت في بيان روسي حول قره باغ.. ما الحكاية؟
أّذربيجان :ادعاءات وزارة الدفاع الروسية بأن "أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار " لا أساس له من الصحة  / AA
28 مارس 2022

أكدت باكو أن البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية القائل بأن الجيش الأذربيجاني سحب وحداته العسكرية من قرية "فرّوه" في إقليم قره باغ، لا يعكس الحقيقة.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، الأحد، إن قرية فرّوه جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وأوضحت أنه لم يطرأ أي تغيير في المواقع العسكرية في قرية فرّوه والتلال المحيطة وأن الجيش الأذربيجاني لم ينسحب.

وأشارت إلى أن ادعاءات وزارة الدفاع الروسية بأن "أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار " لا أساس له من الصحة.

وذكرت أن بيان وزارة الدفاع الروسية لا يحترم الإعلان الذي وقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في فبراير/شباط الفائت.

وفي 22 فبراير/شباط وقعت روسيا وأذربيجان على إعلان لإنشاء تحالف، يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة البلدين وحرمة حدودهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمصلحة المتبادلة وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام أو التهديد بالقوة.

والسبت، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا زعمت فيه أن الجيش الأذربيجاني دخل منطقة تقع تحت مسؤولية القوات الروسية في إقليم قره باغ، وأقام نقاط مراقبة وهاجم التشكيلات العسكرية الأرمينية هناك.

والأحد، قالت في بيان آخر إن الجيش الأذربيجاني انسحب من المنطقة بعد إجراء مفاوضات معها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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