سياسة
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بعد 62 جريمة قتل بيوم واحد.. برلمان السلفادور يصدِّق على فرض حالة الطوارئ
صدَّق برلمان السلفادور بناء على طلب الرئيس نجيب بوكيلة الأحد على إعلان حال الطوارئ لمدة شهر، في مسعى لوقف عنف العصابات الإجرامية المتهمة بارتكاب 62 جريمة قتل خلال 24 ساعة.
بعد 62 جريمة قتل بيوم واحد.. برلمان السلفادور يصدِّق على فرض حالة الطوارئ
سجلت الشرطة 62 جريمة قتل يوم السبت في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة / Reuters
28 مارس 2022

وافق البرلمان في السلفادور الأحد على فرض حالة الطوارئ التي تعلق بشكل مؤقت بعض أوجه الحماية المنصوص عليها في الدستور، وذلك بعد أن سجلت البلاد ارتفاعاً حاداً في عمليات القتل التي تُنسب إلى عصابات إجرامية.

وسجلت الشرطة 62 جريمة قتل يوم السبت في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة.

وتقول سيليا ميدرانو إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان إن هذا العدد هو الأكبر في جرائم القتل اليومية في البلاد حتى الآن هذا القرن.

ورداً على ذلك طلب رئيس البلاد نجيب بقيلة من البرلمان الموافقة على فرض إجراءات الطوارئ التي تشمل فرض قيود على حرية التجمع وحرمة المراسلات والاتصالات إضافة إلى تمديد الاحتجاز الإداري.

والعام الماضي سجلت الدولة التي تعاني أعمال العنف التي ترتكبها العصابات المسلحة 1140 جريمة قتل، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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