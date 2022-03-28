سياسة
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بعد إطلاق "الصاروخ الوحشي".. كيم يتعهد ببناء قوة عسكرية ساحقة لا يمكن وقفها
بعد إطلاق صاروخ بالستي طويل المدى عابر للقارات، تعهد الزعيم الكوري الشمالي ببناء قوة عسكرية "ساحقة" لا يمكن وقفها.
بعد إطلاق "الصاروخ الوحشي".. كيم يتعهد ببناء قوة عسكرية ساحقة لا يمكن وقفها
زعيم كوريا الشمالية يسير بالقرب من "الصاروخ الوحشي" العابر للقارات / AFP
28 مارس 2022

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ببناء قوة عسكرية "ساحقة" لا يمكن وقفها، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الاثنين.

يأتي تصريح كيم بعد إطلاق صاروخ بالستي طويل المدى عابر للقارات في 25 مارس/آذار، في أول تجربة من نوعها منذ عام 2017 يجريها البلد المسلّح نووياً. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أُجريت تجربة إطلاق الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات هواسونغ-17 التابع للقوات الاستراتيجية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في 24 مارس/آذار بتوجيه مباشر من كيم جونغ أون".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله للفريق الذي شارك في عملية الإطلاق: "فقط عندما يكون المرء مجهزاً بقدرات هجومية هائلة وبقوة ساحقة لا يمكن لأحد وقفها" يمكن للبلاد "احتواء كل التهديدات والابتزاز من الإمبرياليين والسيطرة عليها".

وأضاف: "سنواصل تحقيق هدف تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية".

وهواسونغ-17 صاروخ بالستي ضخم تطلق عليه تسمية "الصاروخ الوحشي" وكُشف للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن لم يكن قد اختُبر بعد بنجاح.

وهبط الصاروخ البالستي القادر على إصابة أي جزء من الأراضي الأمريكية في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقال كيم جونغ أون وفقاً للوكالة إن الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات سيجعل "العالم بأسره يدرك قوة قواتنا المسلّحة الاستراتيجية"، مشدداً على أن البلاد "مستعدة الآن لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين".

وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات دولية بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي إلا أنها تواصل رغم ذلك تحديث قدراتها العسكرية. وبدأت في يناير/كانون الثاني التلميح لإمكان تخليها عن الوقف الذاتي للتجارب، وأجرت هذا العام عدداً قياسياً من اختبارات الأسلحة، بما فيها صواريخ فرط صوتية وصواريخ بالستية متوسطة المدى.

لكن التجارب لم تكن تشمل حتى الآن صواريخ عابرة للقارات، حتى لو أن واشنطن وسيول تشتبهان في أن النظام الكوري الشمالي اختبر أنظمة صواريخ بالستية عابرة للقارات خلال تجاربه السابقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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