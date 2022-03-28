قال السفير الإسرائيلي في المنامة اليوم الاثنين إن إسرائيل ستعين ملحقاً عسكرياً في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين قريباً، وذلك في الوقت الذي تشارك به مملكة البحرين وثلاث دول عربية أخرى في قمة نادرة بإسرائيل.

وقال السفير إيتان نائيه لراديو الجيش الإسرائيلي: "سيحدث هذا قريباً.. تعيين ملحق بالأسطول"، مضيفاً أن الموعد لم يتحدد بعد.

وأضاف: "يحدث هذا في خضم إجراءات بيروقراطية متعددة. أعتقد أنه بحلول الصيف سيكون لدينا طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالاً إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة".

وتعمل إسرائيل على التقارب مع دول الخليج العربية والقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة وسط مخاوف مشتركة بشأن إيران.