سياسة
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إسرائيل ستعين ملحقاً عسكرياً في البحرين قريباً
أعلن السفير الإسرائيلي في المنامة أن تل أبيب ستعين ملحقاً عسكرياً في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين قريباً.
إسرائيل ستعين ملحقاً عسكرياً في البحرين قريباً
إسرائيل ستعين ملحقاً عسكرياً في البحرين قريباً / Reuters
28 مارس 2022

قال السفير الإسرائيلي في المنامة اليوم الاثنين إن إسرائيل ستعين ملحقاً عسكرياً في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين قريباً، وذلك في الوقت الذي تشارك به مملكة البحرين وثلاث دول عربية أخرى في قمة نادرة بإسرائيل.

وقال السفير إيتان نائيه لراديو الجيش الإسرائيلي: "سيحدث هذا قريباً.. تعيين ملحق بالأسطول"، مضيفاً أن الموعد لم يتحدد بعد.

وأضاف: "يحدث هذا في خضم إجراءات بيروقراطية متعددة. أعتقد أنه بحلول الصيف سيكون لدينا طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالاً إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة".

وتعمل إسرائيل على التقارب مع دول الخليج العربية والقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة وسط مخاوف مشتركة بشأن إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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