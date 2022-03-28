سياسة
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حركة طالبان الأفغانية تمنع النساء السفر جواً بلا محرم
أبلغت حركة طالبان شركات الطيران في أفغانستان أن النساء لا يمكنهن السفر جواً سواء في رحلات داخلية أو دولية بلا محرم.
حركة طالبان الأفغانية تمنع النساء السفر جواً بلا محرم
مصدران: طالبان الأفغانية تمنع النساء السفر جواً بلا محرم / AFP
28 مارس 2022

قال مصدران الأحد إن حركة طالبان أبلغت شركات الطيران في أفغانستان أن النساء لا يمكنهن السفر جواً سواء في رحلات داخلية أو دولية من دون محرم، حسب وكالة رويترز.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تراجعت حركة طالبان عن التزامها السابق فتح المدارس الثانوية للفتيات، في تحول صدم الكثيرين من الأفغان وأدى إلى تنديد من وكالات إغاثية وحكومات أجنبية.

وألغت الولايات المتحدة الجمعة اجتماعات كانت مقررة مع مسؤولي طالبان حول قضايا اقتصادية رئيسية بسبب ذلك القرار الذي اتخذته الحركة يوم الأربعاء.

وقال المصدران اللذان لم يُكشف عن هويتهما لأسباب أمنية إن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعثت برسالة إلى شركات الطيران أمس السبت تبلغها فيها بالقيود الجديدة.

وأضافا أن النساء غير المصحوبات بمحارم واللائي حجزن تذاكر بالفعل سيُسمح لهن بالسفر اليوم وغداً، غير أن بعض النساء اللائي يحملن تذاكر أُبعدن في مطار كابل أمس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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