قال مصدران الأحد إن حركة طالبان أبلغت شركات الطيران في أفغانستان أن النساء لا يمكنهن السفر جواً سواء في رحلات داخلية أو دولية من دون محرم، حسب وكالة رويترز.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تراجعت حركة طالبان عن التزامها السابق فتح المدارس الثانوية للفتيات، في تحول صدم الكثيرين من الأفغان وأدى إلى تنديد من وكالات إغاثية وحكومات أجنبية.

وألغت الولايات المتحدة الجمعة اجتماعات كانت مقررة مع مسؤولي طالبان حول قضايا اقتصادية رئيسية بسبب ذلك القرار الذي اتخذته الحركة يوم الأربعاء.

وقال المصدران اللذان لم يُكشف عن هويتهما لأسباب أمنية إن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعثت برسالة إلى شركات الطيران أمس السبت تبلغها فيها بالقيود الجديدة.

وأضافا أن النساء غير المصحوبات بمحارم واللائي حجزن تذاكر بالفعل سيُسمح لهن بالسفر اليوم وغداً، غير أن بعض النساء اللائي يحملن تذاكر أُبعدن في مطار كابل أمس.