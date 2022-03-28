وصل الوفد الأوكراني، مساء الاثنين، إلى مدينة إسطنبول التركية، تمهيداً لعقد اجتماع تفاوضي مع نظيره الروسي.

وهبطت الطائرة التي تقل الوفد الأوكراني في مطار أتاتورك، قبل أن ينتقل الوفد إلى مكان إقامته.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، لقاءً قصيراً مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما في قصر دولمة بهتشة.

ومن المخطط أن يبدأ الاجتماع بشكل مغلق الساعة 10:30 بتوقيت تركيا.

وكان أردوغان أكّد في وقت سابق، أن الاتصالات الهاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تسير في اتجاه إيجابي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الاثنين، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنهم سيعقِدون لقاءً قصيراً مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما في إسطنبول، الثلاثاء.

وقد وصل الوفد الروسي إلى إسطنبول، تمهيداً لعقد اجتماع تفاوضي مع نظيره الأوكراني.

وهبطت الطائرة التي تقلّ الوفد الروسي في مطار أتاتورك، الاثنين، قبل أن ينتقل الوفد إلى مكان إقامته.

ومن المنتظر أن يصل الوفد الأوكراني في وقت لاحق، الاثنين، على أن تنطلق المفاوضات غداً الثلاثاء في قصر دولمه بهتشة، وتستمر لمدة يومين.

وفي وقت سابق الاثنين، قال مسؤول أوكراني كبير إن تركيا من بين الدول التي يمكن أن تُقدّم ضمانات أمنية لكييف في إطار أي اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. يأتي ذلك في الوقت الذي تنطلق فيه محادثات بين كييف وموسكو في إسطنبول التركية.

وقال إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قبل محادثات السلام المقرر عقدها بين كييف وموسكو في تركيا، إن "تركيا من بين تلك الدول التي يمكن أن تصبح ضامنة لأمننا في المستقبل".

وقالت كييف إنها تريد ضمانات أمنية ملزمة قانوناً من مجموعة من الحلفاء، توفر لأوكرانيا الحماية في حالة وقوع هجوم في المستقبل.

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ناقش معه التطورات الأخيرة في أوكرانيا والمفاوضات التي ستُعقد في إسطنبول بين وفدَي روسيا وأوكرانيا.

بدوره قال الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن قرار بدء المفاوضات الروسية-الأوكرانية وجهاً لوجه مهم بحدّ ذاته.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي، الاثنين، أن الوفدين الروسي والأوكراني سيتوجّهان اليوم إلى إسطنبول لعقد جولة جديدة من المفاوضات.

وأضاف قائلاً: “احتمال عقد لقاء بين الوفدين اليوم يبدو صعباً، لكن غداً سيجري استئناف التفاوض بين الوفدين في إسطنبول“.

وأردف: “في الوقت الحالي نلتزم سياستنا المتمثلة بعدم الكشف عن أي تفاصيل حول المفاوضات، لأننا نعتقد أن كشف التفاصيل سيضر عملية التفاوض“.

وفي وقت سابق الأحد، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على استضافة مدينة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين تناولا خلال المكالمة الهاتفية آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية-الأوكرانية ومسيرة المفاوضات بين الطرفين.

وأضاف البيان أن أردوغان شدّد على ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام وتحسين الوضع الإنساني بالمنطقة في أقرب وقت ممكن.

وأكّد أردوغان أن تركيا ستستمر في تقديم الإسهامات كافة لتحقيق وقف إطلاق النار والسلام بين الطرفين.