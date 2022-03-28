سياسة
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أجهزة اتصال غير آمنة تفضح الجيش الروسي بالمعارك.. ما القصة؟
يقول مراقبون إن القوات الروسية في أوكرانيا اعتمدت بشكل متكرر ومفاجئ على أجهزة اتصال غير آمنة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الراديو التي تعمل بنظام الضغط للتحدث، مما ترك الوحدات عرضة للاستهداف وأوقعت خسائر كبيرة بسببها.
أجهزة اتصال غير آمنة تفضح الجيش الروسي بالمعارك.. ما القصة؟
مسؤول أوروبي: توجد حالات متعددة لقادة روس صادروا الهواتف الشخصية لمرؤوسيهم خوفاً من أن يتخلوا عن موقع الوحدة عن غير قصد / Reuters
28 مارس 2022

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي وصفته بالرفيع قوله: "نحن نراهم يستخدمون الكثير من الاتصالات غير السرية لأن قدرتهم على الاتصالات السرية.. لسبب أو لآخر ليست قوية كما ينبغي أن تكون".

ويقول خبراء إن الجيش الروسي يمتلك معدات حديثة قادرة على الاتصال الآمن، لكن القوات في ساحة المعركة تستخدم خطوطاً أبسط استخداماً ولكنها أقل أماناً بسبب "الافتقار الواضح إلى التخطيط لشن قتال مستمر لمسافات طويلة".

وقال مسؤول استخباراتي أوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه منذ بدء الهجوم أواخر فبراير/شباط، كانت توجد حالات متعددة لقادة روس صادروا الهواتف الشخصية لمرؤوسيهم خوفاً من أن يتخلوا عن موقع الوحدة عن غير قصد.

وبالمثل أبلغ مدنيون أوكرانيون عن سرقة هواتفهم من القوات الروسية وجنود يستخدمونها للتحدث مع بعضهم ومع عائلاتهم في الوطن.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن هذه الحوادث كشفت إحباط القوات وتراجع معنوياتها إذ عاق الجيش الأوكراني تقدم روسيا حول المدن الرئيسية مما أسفر عن مقتل آلاف من الروس في هذه العملية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة إن أحدث معلومات استخباراتية لها أظهرت أن القوات الروسية فقدت السيطرة الكاملة على خيرسون وهي مدينة ساحلية على طول البحر الأسود مع توسع أوكرانيا في عملياتها الهجومية في أجزاء رئيسية من البلاد، ويبدو أن روسيا حولت تركيزها إلى منطقة دونباس الانفصالية في الشرق.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن القوات الأوكرانية صدت أيضاً التقدم الروسي خارج مدينة تشيرنيهيف الشمالية مع شن هجمات أخرى في الضواحي الغربية للعاصمة كييف.

وقالت الصحيفة إنه توجد أدلة على أن الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى زودت القوات الأوكرانية بمعدات حرب إلكترونية قادرة على وقف البث الروسي واستهداف مراكز القيادة الروسية.

ونقلت عن الخبير العسكري الروسي كوستاس تيجكوس قوله إنه من خلال تدمير عقد الاتصالات الروسية يمكن للأوكرانيين الضغط على خصومهم لاستخدام معدات أقل أماناً، مما يزيد من احتمال اعتراض محادثاتهم أو تحديد مواقعهم.

وتوجد تقارير عن أن اتصالات روسيا غير الآمنة أدت إلى خسائر في ساحة المعركة. ويزعم أن جنرالاً روسياً قتل في غارة جوية بعد أن اكتشف الأوكرانيون هاتفه المحمول، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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