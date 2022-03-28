قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل جولة أخرى من محادثات مزمعة مع روسيا، إن بلاده يمكنها إعلان الحياد وتقديم ضمانات أمنية لروسيا لتحقيق سلام ”بلا تأخير”.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها لصحفيين روس، أن "كييف مستعدة لإجراء تعديل دستوري يؤكد بقاءها على الحياد".

وتابع: "هذه الأمور كانت المبادئ التي تطالب بها روسيا في البداية، وبدأت الحرب بسبب هذا حسبما أذكر".

واستدرك زيلينسكي بالقول إن الاجتماع المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو فقط ما يمكنه أن ينهي الحرب.

وأردف: "يجب (على بوتين) سحب قواته من أوكرانيا والجلوس معي من أجل التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى إجراء مباحثات حول منح الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مبيناً أن هذه الضمانات "يجب ألا تكون مجرد حبر على ورق ".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عمليات عسكرية موسّعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".