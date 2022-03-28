قال وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك الاثنين إن "مجموعة السبع رفضت طلب موسكو دفع ثمن واردات الطاقة من روسيا بالعملة المحلية، الروبل".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، قال فيه هابيك إن "جميع وزراء مجموعة السبع اتفقوا تماماً على أن هذا خرق واضح من جانب واحد للعقود الحالية"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وذكر أن الدفع بالروبل "غير مقبول"، وأنهم سيحثّون الشركات المتضررة على "عدم اتباع طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي وقت لاحق الاثنين قال المشرع الروسي إيفان أبراموف، إن "رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى توقف الإمدادات بلا شك"، وفق وكالة الإعلام الروسية.

وأبراموف عضو في لجنة السياسات الاقتصادية لمجلس اتحاد الغرفة العليا بالبرلمان الروسي.

وكان بوتين أعلن الأسبوع الماضي، أن روسيا ستطالب الدول "غير الصديقة" بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالعملة الروسية الروبل، بدلاً من الدولار واليورو.

ورداً على سؤال للصحفيين في وقت سابق، عما إذا كان بإمكان روسيا قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن العملاء الأوروبيين إذا رفضوا طلب الدفع بالروبل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف الاثنين، إنه "من الواضح أننا لن نورد الغاز مجاناً"، حسب الوكالة.

وقال بيسكوف: "في وضعنا الحالي، من الصعب وغير المجدي الانخراط في الأعمال الخيرية لأوروبا".

وتضم مجموعة السبع كلاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وفي 7 مارس/ آذار الحالي، صدقت الحكومة الروسية على قائمة البلدان "غير الصديقة" التي تشمل بلدان مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وأوكرانيا وسويسرا وسنغافورة، إضافة إلى 15 دولة أخرى تفرض عقوبات على روسيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".