أثار الإعلان عن التوصّل إلى حبوب منع حمل للرجال مؤخراً اهتمام كثيرين حول العالم، لا سيما مع تأكيد فعاليتها بنسبة 99%.

إلا أن تقريراً لموقع ياهو نيوز أشار إلى أن الاستخدام العملي لتلك الحبوب لا يزال غير واقعي.

وبدأ الأمر قبل نحو أسبوع عندما أعلن فريق باحثين بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أن تجاربهم على الفئران كانت ناجحة ولم تؤد إلى آثار جانبية ظاهرة.

واستطاع الباحثون تطوير مركب كيميائي يستهدف بروتين "مستقبل حمض الريتينويك ألفا" الذي يسهم في إنتاج الحيوانات المنوية وخصوبتها.

واختُبِر المركب الكيميائي المعروف باسم YCT529، على ذكور الفئران لمدة أربعة أسابيع، وأكّدت النتائج حدوث انخفاض كبير في عدد الحيوانات المنوية.

وأوضحت التجارب أنه بعد فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع من التوقف عن إعطاء هذا المركب للفئران، تعود الخصوبة إليها.

ويعتزم الفريق البحثي بدء تجارب سريرية على البشر في أقرب وقت هذا العام.

وفي هذا الصدد، تشير جوندا جورج أستاذة الكيمياء الطبية في جامعة مينيسوتا التي قادت البحث، إلى أن هذه الدراسة وعلى عكس الدراسات السابقة لم تلحظ أي آثار جانبية، مؤكدة أنه حتى مع إعطاء الفئران جرعات كبيرة، كانت "تأكل وتشرب وتنشط جنسياً".

وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، يشكك بعض العلماء في إمكانية أن يصل هذا المنتج قريباً إلى الأسواق للاستخدام على نطاق واسع.

فعلى سبيل المثال، يعرب الدكتور أمين هراتي مدير برنامج العقم عند الرجال وصحة الرجال في معهد برادي لجراحة المسالك البولية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن شكوكه حول الدراسة، قائلاً: "سأكون متشككاً جداً حتى أرى البيانات البشرية".

ويشير هراتي إلى اختلافات جوهرية بين كيفية تفاعل جينات الإنسان والفئران.

من جهتها تقول الدكتورة كريستينا وانغ الخبيرة في موانع الحمل في معهد لوندكويست بمركز هاربورالطبي، إلى أهمية إجراء دراسات حول سمية هذا المركب وتجربته على البشر للتأكد من سلامته.

وحتى الآن توجد طريقتان معتمدتان فقط لمنع الحمل من جهة الذكور، وهما قطع القناة المنوية، واستخدام الواقي الذكري.

وسعت منظمة الصحة العالمية في التسعينيات لاستخدام هرمون التستوستيرون كوسيلة لمنع الحمل، لكن عراقيل طبية وآثاراً جانبية، مثل زيادة الوزن وظهور حب الشباب وتقلب المزاج، أدت إلى فشل الفكرة.