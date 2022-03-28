سياسة
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كيف تفاعل النجوم مع صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار؟
تباينت ردود فعل النجوم على صفعة ويل سميث لمقدم الحفل كريس روك، وعبروا عن آرائهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
كيف تفاعل النجوم مع صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار؟
أشاد مغني الراب والممثل جيدن سميث، نجل ويل سميث وجيدا بينكت، بما فعل والده، وقال: "هذه هي الطريقة التي نرد بها". / AP
28 مارس 2022

صدم ويل سميث، الحائز على جائزة أفضل ممثل، المتفرجين عندما صفع مقدّم الحفل كريس روك على وجهه وصاح فيه بشتائم أمام العالم أجمع، بعد مزحة سخر فيها من شعر زوجته، في لحظة طغت على حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية.

وتباينت ردود فعل المشاهير، على ذلك الحدث غير المسبوق، وعبروا عن آرائهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد أشاد مغني الراب والممثل جيدن سميث، نجل ويل سميث وجيدا بينكت، بما فعل والده، وقال: "هذه هي الطريقة التي نرد بها".

أما الممثلة ميا فارو، فقد دافعت عن مقدم الحفل، وقالت: "لقد كانت مجرد مزحة، كريس روك يقدم النكات، وكانت هذه مزحة لطيفة بالنسبة إليه، وأنا أحب جي.آي جين".

أما الممثلة الكوميدية كاثي جريفين، فقد استاءت من فعل ويل سميث، وقالت: "دعوني أخبركم بشيء، هذه ممارسة سيئة جداً، أن تصعد على خشبة المسرح وتعتدي جسدياً على ممثل كوميدي".

وتابعت: "الآن علينا جميعاً أن نقلق بشأن من يريد أن يكون ويل سميث التالي في النوادي والمسارح الكوميدية".

بدورها، انتقدت الممثلة صوفيا بوش عنف ويل سميث، قائلة: "العنف ليس جيداً، الاعتداء ليس هو الحل أبداً، وأيضاً هذه هي المرة الثانية التي يسخر فيها كريس من جيدا على خشبة مسرح الأوسكار، والليلة تحدث عن الثعلبة التي تعاني منها".

وأضافت: "السخرية من مرض مناعي لشخص ما خطأ، فعل ذلك عن قصد أمر قاس، يحتاج الاثنان إلى استراحة".

من جانبه، دعا المخرج روب راينر سميث إلى الاعتذار، موضحاً: "ويل سميث مدين لكريس روك باعتذار، لا يوجد عذر لما فعله، إنه محظوظ لأن كريس لم يوجه له اتهامات بالاعتداء".

أما المؤلفة برناردين إيفاريستو، فقد استنكرت ما حدث قائلة: "يا له من شيء يصعب الاستيقاظ عليه، خامس رجل أسود يفوز بجائزة أوسكار خلال ما يقرب من 100 عام، والأول منذ 16 عاماً، يلجأ إلى العنف بدلاً من استخدام قوة الكلمات للرد بقوة على كريس روك، ثم يدعي أن الله والحب جعلاه يفعل ذلك".

وكان ويل سميث قد فاجأ الجميع قبل تسلمه جائزة الأوسكار لأول مرة في حياته، بصفع مقدم الحفل كريس روك، ووجه إليه السباب، بسبب سخرية روك من زوجة سميث.

وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث، المشار إليها في فيلم "جي. آي. جين" والذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها.

وسار سميث على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقاً، لكن المزاج العام تحول إلى الكآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى "لا تنطق اسم زوجتي مرة أخرى بفمك اللعين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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