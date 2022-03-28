سياسة
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مذكرة تعاون بين تركيا وقطر في إدارة الكوارث والمساعدات الإنسانية
وقعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) وجمعية قطر الخيرية في أنقرة، على مذكّرة تعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية، تُعدّ بروتوكول تجديد للاتفاقية التي وُقِّعت في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016،
مذكرة تعاون بين تركيا وقطر في إدارة الكوارث والمساعدات الإنسانية
المذكّرة وقّع عليها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ورئيس جمعية قطر الخيرية حمد بن ناصر آل ثاني  / AA
28 مارس 2022

وقّعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) الاثنين مع جمعية قطر الخيرية، مذكّرة تعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية.

ووقّع المذكرة من الجانب التركي وزير الداخلية سليمان صويلو، ومن الجانب القطري حمد بن ناصر آل ثاني رئيس جمعية قطر الخيرية، في مقر أفاد بالعاصمة أنقرة.

وصرّح صويلو في كلمة له قبيل توقيع الاتفاقية، بأن تركيا كانت الدولة التي قدّمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية على الساحة الدولية في السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أن تركيا وقطر تعملان جنباً إلى جنب من أجل تقديم المساعدات الخيرية في كثير من مناطق العالم، من سوريا إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن مذكّرة التعاون الموقعة هي بروتوكول تجديد للاتفاقية التي وُقِّعت في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، لافتاً إلى المساهمة القطرية في عديد من الكوارث والزلازل والحرائق في نطاق البروتوكول.

بدوره، أشاد رئيس جمعية قطر الخيرية بالجهود التركية في مجال العمل الخيري والإنساني، مشيراً إلى التعاون مع الأتراك للاستعداد لمواجهة الكوارث المختلفة.

وأضاف أن المجتمع التركي بمساعدته الآخرين بلا تمييز بين المجتمعات والأديان، بات مثالاً يُحتذى به.

وحضر مراسم التوقيع التي جرت في العاصمة أنقرة، نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاتاقلي، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، والرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري، والسفير القطري في تركيا محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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