سياسة
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أوكرانيا تستعيد مدينة إربين من الجيش الروسي ومقتل 5 آلاف في حصار ماريوبول
أعلنت بلدية إربين في العاصمة الأوكرانية، استعادة المدينة من القوات الروسية، فيما قُتل نحو 5 آلاف شخص في مدينة ماريوبول المحاصرة، وفق بيانات مكتب رئيس البلدية.
أوكرانيا تستعيد مدينة إربين من الجيش الروسي ومقتل 5 آلاف في حصار ماريوبول
مقتل نحو 5 آلاف شخصاً في مدينة ماريوبول منذ بدء الحصار.  / Reuters
28 مارس 2022

أعلنت بلدية إربين في العاصمة الأوكرانية كييف، استعادة المدينة من القوات الروسية، فيما قُتل نحو 5 آلاف شخص في مدينة ماريوبول المحاصرة، وفق بيانات مكتب رئيس البلدية.

وقال أولكساندر ماركوشين، رئيس بلدية إربين، إنه "[المدينة حُررت ليلة أمس"، وفق حديثه إلى شبكة CNN.

وأضاف: "نحتاج الآن إلى تطهير المدينة بالكامل، هناك جنود روس جرحى، إما يستسلمون أو سيدمَّرون".

وتابع أن "إربين هي نطقة انطلاق للهجوم، وأيضاً سنحرر مناطق بوتشا وفورزيل وهوستوميل".

وذكرت الشبكة الأمريكية أنها لم تتمكن من التحقق من صحة تصريحات المسؤول الأوكراني من مصادر مستقلة.

وفي وقت سابق الاثنين قال المتحدث باسم رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية، إن ما يقرب من خمسة آلاف شخص قُتلوا في المدينة الواقعة جنوبي البلاد، منذ أن فرضت القوات الروسية حصاراً عليها.

ونقل المتحدث بيانات عن مكتب رئيس البلدية، ذكرت أن نحو 90 في المئة من المباني في ماريوبول تضرر، فيما دُمر نحو 40 في المئة منها.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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