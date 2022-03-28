سياسة
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روسيا تصادر ساعات سويسرية بملايين الدولارات من متجر في موسكو.. ما السبب؟
صادر مسؤولون روس ساعات "أوديمار بيغيه" الفاخرة، تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات، من متجر في العاصمة موسكو، وفقاً لما أفادت به تقارير صحفية.. ما السبب؟
روسيا تصادر ساعات سويسرية بملايين الدولارات من متجر في موسكو.. ما السبب؟
قيمة الساعة الواحدة من نوع "أوديمار بيغيه" يمكن أن تصل إلى أكثر من 921 ألف دولار / Reuters
28 مارس 2022

ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولين روس صادروا ساعات "أوديمار بيغيه" الفاخرة، تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات، من متجر في العاصمة موسكو.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان سويسرا تخليها عن الحياد، وانضمامها إلى دول غربية فرضت عقوبات على روسيا بسبب الهجمات التي تشنّها أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام سويسرية بأن عناصر الأمن صادرت الساعات السويسرية من متجر يوم الثلاثاء، بحجة انتهاكه قواعد الجمارك.

ولم يرِد أيّ تأكيد للخبر من الحكومة السويسرية التي قالت إن حظر سويسرا الجديد تصدير السلع الفاخرة تسبّب في "حالة من عدم اليقين" لبعض الشركات.

وقد تصل قيمة الساعة الواحدة من نوع "أوديمار بيغيه" إلى أكثر من 921 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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