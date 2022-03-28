ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولين روس صادروا ساعات "أوديمار بيغيه" الفاخرة، تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات، من متجر في العاصمة موسكو.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان سويسرا تخليها عن الحياد، وانضمامها إلى دول غربية فرضت عقوبات على روسيا بسبب الهجمات التي تشنّها أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام سويسرية بأن عناصر الأمن صادرت الساعات السويسرية من متجر يوم الثلاثاء، بحجة انتهاكه قواعد الجمارك.

ولم يرِد أيّ تأكيد للخبر من الحكومة السويسرية التي قالت إن حظر سويسرا الجديد تصدير السلع الفاخرة تسبّب في "حالة من عدم اليقين" لبعض الشركات.

وقد تصل قيمة الساعة الواحدة من نوع "أوديمار بيغيه" إلى أكثر من 921 ألف دولار.