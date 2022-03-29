سياسة
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أردوغان يعلن تخفيض ضريبة الاحتياجات الأساسية في البلاد من 18 إلى 8 في المئة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته قررت خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الاحتياجات الأساسية، التي تشمل منتجات مواد التنظيف والمناديل الورقية وغيرها.
أردوغان يعلن تخفيض ضريبة الاحتياجات الأساسية في البلاد من 18 إلى 8 في المئة
أردوغان: تركيا تحتل المرتبة الثالثة أوروبياً والثالثة عشر عالمياً في استخدامها نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص بأكبر كفاءة / AA
29 مارس 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، تخفيض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الاحتياجات الأساسية، من 18 إلى 8 في المئة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن حكومته قررت خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الاحتياجات الأساسية، التي تشمل منتجات مواد التنظيف والمناديل الورقية وغيرها من 18 إلى 8 في المئة.

وأضاف: "كما قررنا خفض معدل الضريبة على جميع خدمات الأطعمة والمشروبات إلى 8 في المئة".

وذكر أردوغان أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة أوروبياً والثالثة عشر عالمياً في استخدامها نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص بأكبر كفاءة.

وأكد أن بلاده تنفّذ برنامجاً سيمكّنها من الدخول في مصاف أكبر عشرة اقتصادات في العالم، مشيراً إلى أن المشاكل مؤقتة ولكن المكاسب دائمة.

وتطرّق الرئيس التركي إلى جسر "جناق قلعة 1915" الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا فوق مضيق الدردنيل، والذي افتُتح الأسبوع الماضي، وقال إن الجسر سيوفّر على تركيا 415 مليون يورو سنوياً من الوقت والوقود، ويقلّص انبعاث الكربون.

وشدد على أنه عند اجتياز تركيا لاختبارات عام 2023، فإنها ستدخل في مقدمة دول العالم في مختلف المجالات.

وافتتح أردوغان، الأسبوع الماضي، جسر "جناق قلعة 1915" الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا فوق مضيق الدردنيل.

وعملت الشركات التركية بالتعاون مع نظيراتها الكورية الجنوبية وعبر 5 آلاف موظف و740 آلة، لافتتاح الجسر في تاريخه المحدد 18 مارس/آذار 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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