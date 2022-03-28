سياسة
2 دقيقة قراءة
أوكرانيا تعلن حجم خسائرها المادية منذ بداية الهجوم الروسي.. كم بلغت؟
أعلنت الحكومة الأوكرانية أن الخسائر المادية التي خلّفها الهجوم الروسي حتى الآن، وصلت إلى نحو 560 مليار دولار، فيما توعّدت كييف موسكو، وأكدت أنها ستطالبها بتعويض تلك الأضرار كاملة.
أوكرانيا تعلن حجم خسائرها المادية منذ بداية الهجوم الروسي.. كم بلغت؟
أوكرانيا تعلن حجم خسائرها المادية منذ بداية الهجوم الروسي.. كم بلغت؟ / Reuters
28 مارس 2022

قدّرت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، الخسائر الاقتصادية التي سبّبتها الحرب مع روسيا بأكثر من 560 مليار دولار، وفق ما أعلنته وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو.

ولفتت الوزيرة إلى أن "التأثير المباشر للأضرار" منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط يُقدّر، بـ"564.9 مليار دولار"، يُضاف إليه "التأثير غير المباشر للمعارك" على الاقتصاد، ويشمل زيادة البطالة وانخفاض نسبة الاستهلاك وتراجع إيرادات الدولة.

وأشارت سفيريدنكو إلى أنّ الخسائر هي الأكبر على مستوى البنى التحتية، إذ "دُمّر نحو 8 آلاف كيلومتر" بالإضافة إلى "عشرات محطات القطار والمطارات" بقيمة 108.5 مليار يورو.

وتحدّثت عن تدمير عشرة ملايين متر مربّع من المساحات السكنية، بالإضافة إلى مئتي ألف سيّارة خلال أربعة أسابيع ونصف.

وقدّرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ102 مليار يورو عام 2022، أي انكماش أكثر من 55 في المئة من الاقتصاد بالنسبة للعام 2021.

وأوضحت أن موازنة الدولة الأوكرانية قد تنخفض بـ43.8 مليار دولار، أي بتراجع نحو 90 في المئة عن الموازنة السنوية التي كانت متوقّعة لأوكرانيا.

وشددت وزيرة الاقتصاد: "ستطالب أوكرانيا المُعتدي بتعويض مالي، من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر للأصول الروسية المجمّدة (حالياً) في أوكرانيا إلى الدولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us