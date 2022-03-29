قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن الجهود التركية للتوسط بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حاسمة لتحقيق نتائج على الأرض، وذلك في كلمة له أمام أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني قبيل بدء جولة مفاوضات في قصر دولمابهتشة في إسطنبول.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده بصفتها وسيطاً ستوفر كل أسباب النجاح للجهود المبذولة من طرفَي الأزمة الأوكرانية للوصول إلى اتفاق. وأضاف: "يمكن التوصل إلى حل خلال هذه المفاوضات يضمن مصالح كل الأطراف وأثق أنكم ستبذلون جهودكم باتجاه ذلك".

وحول الدور التركي الوسيط قال أردوغان: "لم نتخلَّ عن مسؤوليتنا في تحقيق السلم والأمن في المنطقة واستمرار الصراع لا يخدم أي طرف. نفذنا جهوداً صادقة على كل الصعد لوقف هذا التصعيد الذي دخل أسبوعه الخامس".

وأضاف: "تركيا التي كانت شاهدة على العديد من المآسي في منطقتها تسعى لعدم تكرارها شمال البحر الأسود".

ويشار إلى أن الوفد الأوكراني وصل مساء الاثنين إلى إسطنبول التركية تمهيداً لاجتماع تفاوضي مع نظيره الروسي، بعد ساعات من وصول الوفد الروسي المشارك بالمفاوضات.

ومن المخطط أن يبدأ الاجتماع بشكل مغلق الساعة 10:30 بتوقيت تركيا.

وكان أردوغان أكّد في وقت سابق أن الاتصالات الهاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تسير في اتجاه إيجابي".